La honestidad brutal de La Volpe sobre el torneo que perdió con Boca: “Reconozco el error garrafal de..."

Ricardo La Volpe fue el director técnico de Boca en el recordado Torneo Apertura 2006. En aquella ocasión, a falta de dos fechas para el final, al Xeneize le bastaba con sumar un punto para coronarse como el nuevo campeón del fútbol argentino. Esto no sucedió y el equipo del Bigotón se vio obligado a jugar una final ante Estudiantes, la cual quedó en manos del Pincha por 2-1.

En las últimas horas el siempre polémico DT dijo presente ante las cámaras de F90 en los estudios de ESPN y habló de todo. Entre los temas que tocó, como no podía ser de otra manera, se refirió a lo acontecido 17 años atrás y realizó una brutal autocrítica sobre sus actitudes en aquel entonces.

Mirá el video

Para comenzar, La Volpe expresó: “Me replateo lo que me pasó en Boca. Boca jugaba bien, la fecha anterior contra Colón en cancha de Boca ganamos 4-0, así que imaginate que con Belgrano no iba a cambiar el sistema, era algo lógico. Contra Lanús menos, en la cancha de Boca y creyendo que con toda la gente lo ganaba. Si me preguntás por qué no jugué defensivo para que Lanús me gane y salía campeón, bueno... pero ahí no estuvo el error”

“Reconozco el error garrafal de no haber convivido con el jugador, con algunos jugadores. Puedo nombrar a Gago, Marino, Morel Rodríguez y Krupoviesa, con los que tenía relación. Si me sentaba con el Cata Díaz, Ibarra y mismo Palermo, no sé. Me faltó viveza e inteligencia de hablar con vos, vos y vos, decirles de ir a tomar un café. Me faltó inteligencia, no me faltó fútbol, mostrar si sé jugar o un sistema”, añadió el DT.

Para finalizar, fue consultado sobre sus formas y el traro a sus dirigidos. “Era un poco bravo en los entrenamientos. Capaz a alguno le decía ‘picapiedras’, ‘bajá a este planeta’, ‘te estoy hablando y no entendés nunca’. Asumo la fama de que trato mal a los futbolistas, pero no los trato mal. No hubiera podido durar cuatro años en una selección (México) con Rafa Márquez, Pavel Pardo...”, sentenció Ricardo La Volpe.