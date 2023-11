La ambiciosa advertencia de Lionel Messi al Inter Miami en su homenaje: "El año que viene..."

El Inter Miami preparó un partido amistoso ante el New York City para darle rodaje a su equipo, ya sin competencia hasta el inicio de la próxima temporada, aunque encontró una excusa perfecta: celebrar el octavo Balón de Oro que le fue entregado a Lionel Messi.

El astro argentino, que inició como titular en el encuentro disputado en el DRV PNK, fue el foco de todas las luces durante el evento que se llevó a cabo antes del encuentro. En él, el presidente del club, Jorge Más, felicitó al capitán por el logro obtenido y luego el propio Messi ofreció el premio a sus hinchas y les dirigió un mensaje.

"Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso compartirlo con ustedes. Llevo poquito tiempo acá pero parece que llevo un montón. Quiero agradecer a toda la gente de Miami, a la ciudad en general por el trato conmigo y mi familia. Me demostraron muchísimo cariño, me hicieron sentir en casa. Es una ciudad de muchos latinos. Me hace sentir cómodo, nos manejamos muy bien", señaló.

"Llevamos poquito tiempo juntos y conseguimos algo importante, como fue el título para nuestro club. Es algo importante. Lo vinimos a buscar. Es algo importante para lo que se viene el año que viene. Tenemos la posibilidad de jugar un torneo importante. No tenía dudas de que la íbamos a pasar bien. No tenía dudas, ahora mucho menos", añadió, haciendo un balance de la primera temporada.

En ese contexto dejó una ambiciosa advertencia para los hinchas: "El año que viene va a ser mucho mejor. Vamos a seguir disfrutando y ganando títulos. Ojalá ustedes acompañen. Necesitamos su apoyo. Es algo grandioso tenerlos cerca".

Los aficionados del Inter Miami posaron con una pancarta dorada con el logo de dos cabras formando un ocho, diseñado por la franquicia para darle significado a la noche de Messi en el cierre de su primera temporada en la MLS y a la espera de un 2024 con nuevas caras dentro del plantel dirigido por Gerardo Martino.