El palazo de Riquelme a Macri a días de las elecciones en Boca: “El hincha tiene que elegir si quiere…”

22 años después del Topo Gigio, Juan Román Riquelme volverá a enfrentarse a Mauricio Macri. Esta vez no será por un tema contractual o venta denegada a Europa, si no que los socios de Boca deberán elegir entre una lista u otra para la dirección del club en los próximos cuatro años. Aunque todavía no definió su lugar en la boleta oficialista, el ídolo tiró munición pesada contra la oposición.

Mirá el video

En diálogo con Jorge Rial en Radio 10, el actual vicepresidente del Xeneize dejó una frase lapidaria sobre las elecciones del próximo 2 de diciembre: "Tengo que hacer lo que corresponde para mi club. Estas elecciones serán muy simples para el hincha, nunca la tendrán tan clara. Si vos me das un club con deuda y a los cuatro años tengo 28 millones a favor, llegando a la final de la Libertadores y debutaron 34 chicos, es una maravilla", disparó.

Sin sacar el pie del acelerador, Riquelme agregó: "Van a ser unas elecciones muy simples: elegir seguir siendo un club de fútbol o que sea un club o que te usen el club para hacer política".

Al ser consultado específicamente por la lista de Andrés Ibarra y Macri, el ídolo habló sobre las críticas que recibió y la actualidad de Boca: "¿La gente que se va a postular en las Elecciones? Para mí ninguno tiene más poder que nadie. Si tienen el tiempo para presentarse, lo tienen que hacer. Llevo 4 años en el club. Tuve que aguantar a gente diciendo si Riquelme estaba preparado o no. Piensan que si sos futbolista, sos un bruto. La dirigencia anterior nos entregó el club con deuda. Tuvimos año y medio de pandemia y no se le cobró abono al hincha y en los tres años de Libertadores no se cobró adicional. Perdimos muchísimo dinero, pero era lo que teníamos que hacer", aseguró.

Finalmente, Riquelme aseguró que el socio podrá ir a ejercer su derecho a votar con tranquilidad el primer sábado de diciembre: "Vamos a brindar a la gente todas las comodidades para que vayan contentos a votar, que se acostumbren, son los dueños del club. No tengo dudas que si votaron 37.000 o 38.000 en 2019, ahora sean un poco más. Hay 90 mil socios habilitados para votar, ojalá vayan los 90 mil", concluyó