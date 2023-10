Inter Miami, con minutos de Messi, perdió ante Cincinnati y no estará en los playoffs

Ni Lionel Messi pudo obrar el milagro de meter al Inter Miami a los playoffs de la MLS. En su regreso a las canchas tras su larga lesión, el mejor jugador del mundo jugó cerca de 40 minutos en la derrota ante Cincinnati, puntero de la Conferencia Este. Con este mal resultado, las Garzas no estarán en la postemporada de la liga estadounidense, lo que significa que Leo no tendrá compromisos oficiales con su club hasta febrero del 2024.

El ingreso de Messi, que volvió para el Inter Miami

El crack rosarino, de 36 años, dejó atrás esa rebelde cicatriz en el isquiotibial izquierdo y pudo saltar al campo de juego del estadio Drive Pink de Fort Lauderdale, a los 10m. del segundo tiempo, en reemplazo del exjugador de Racing Club, Tomás Avilés.



Lo cierto es que el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 pareció jugar con el ‘freno de mano’ puesto y lució la esperada falta de ritmo que generó una inactividad desde el pasado miércoles 20 de septiembre en la goleada 4-0 sobre Toronto FC.



El exastro del Barcelona y del París Saint Germain pidió la pelota como siempre, es cierto, pero no tuvo la justeza ni la precisión quirúrgica que le hubiera permitido -inclusive- habilitar a alguno de sus compañeros para cambiar el destino del partido.



Tampoco estuvo fino en la pegada, a punto tal, que dispuso de dos tiros libres, que se fueron por encima del travesaño y no le generaron demasiados inconvenientes al golero Roman Celentano.



Tal vez, la única maniobra convincentemente bien hilvanada radicó en una pared que tejió con Facundo Farías, que el exmediapunta de Colón de Santa Fe no pudo definir con precisión para adelantar a la franquicia de la Florida en la pizarra.



Y para colmo, el equipo del ‘Tata’ Gerardo Martino se quedó completamente con las manos vacías, a los 33m. del segundo tiempo, cuando el exVélez Sarsfield, Alvaro Barreal, remató cruzado, luego de un despeje del guardavallas Drake Callender ante potente disparo del ex Boca Juniors, Luciano Acosta. El 1-0 en favor de la entidad líder de la Conferencia Este resultaba más que merecido.



Lo cierto es que lo mejor del Inter Miami se produjo en los 45 minutos iniciales, cuando dispuso de dos remates al travesaño (Avilés y el venezolano Josef Martínez), mientras que el juvenil Benjamín Cremaschi, nacionalizado yanqui, reventó el palo en otro intento.



Luego, el equipo de Fort Lauderdale fue sintiendo el cansancio y Cincinnati fue aprovechando para adueñarse de la mitad de cancha. Así, el éxito visitante no admite mayores reparos.



El ‘10’, además, perdió el invicto que ostentaba en cancha con su nuevo club norteamericano. Hasta hoy jamás había sido derrotado, solamente había sumado triunfos e igualdades, al menos.



Lo concreto es que Messi, quien mañana emprenderá viaje a la Argentina para unirse al seleccionado que sostendrá encuentros de eliminatorias sudamericanas ante Paraguay (jueves 12) y Perú (martes 17), no tendrá más competencia oficial en la MLS por este 2023, ya que Inter Miami quedó sin chances de avanzar a los play offs.



A falta de dos partidos para el cierre, Las Garzas continúan con 33 puntos, a 7 del último que actualmente está clasificando como DC United, mientras que los canadienses de Montreal Impact se escaparon a 8, luego de la rotunda victoria por 4-1 sobre Portland Timbers.



Los demás marcadores registrados esta noche son: Atlanta United 1-Columbus Crew 1; DC United 2-New York City 0; New York Red Bulls 3-Toronto 0; Orlando City 3-New England Revolution 2; Philadelphia Union 0-Nashville FC 0.

Fuente: Télam

Noticia en construcción