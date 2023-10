Mostaza Merlo confesó quién le gustaría que reemplace a Gago como DT de Racing: “Tiene todas las condiciones…”

Reinaldo Carlos Merlo, o simplemente Mostaza, es palabra autorizada al momento de hablar de Racing. El entrenador que le dio una de las máximas alegrías a la institución en el Torneo Apertura de 2001, fue consultado sobre quién debería ser el reemplazante de Fernando Gago y fue muy sincero.

"Cuando la gente te grita como la gente le gritó a Gago, yo también me hubiera ido. Gago hizo un gran trabajo en Racing", expresó y luego, aseguró: "Gustavo Schelotto tiene todas las condiciones para ser el técnico de Racing. Si le conviene y le gusta el plantel, puede agarrar sin problemas".

Los mellizos están en los planes de la Academia.

Mientras tanto, Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla realizaron ayer su primera práctica como entrenadores interinos al frente del equipo. Los entrenadores de la Reserva comenzaron a trabajar con miras al partido del próximo domingo como local ante Platense, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Algunos de los nombres que suenan para ocupar el lugar del DT saliente son Hernán Crespo, que fue despedido ayer del equipo qatarí que conducía, Martín Anselmi (actual entrenador de Independiente del Valle de Ecuador) y Gustavo Alfaro, sin trabajo desde que se marchó de la Selección de Ecuador.

Mostaza, además, no ocultó su alegría por la victoria de River en la Bombonera: "River jugó muy bien ante Boca. Estoy contento por el equipo y por Demichelis. El jugador de River tiene que pensar que tiene la camiseta de un club que es gloriosa. Todos los entrenadores tuvimos problemas, no es tan grave lo que pasó", declaró y luego elogió a Enzo Pérez: "Es completo, es un jugador ideal para River. El día que no este más en el club, lo van a extrañar".