Di María, lapidario con una gloria de Alemania que protestó por el Balón de Oro a Messi: "A llorar a..."

Lionel Messi recibió este lunes el Balón de Oro en su carrera, desatando la felicidad de la gran mayoría de argentinos, que esperaban que el 10 se imponga en la terna a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Sin embargo, no todos estuvieron contentos con la noticia.

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus fue uno de los que cuestionó la designación y aseguró que el premio correspondía al noruego. "Durante toda la temporada pasada, Erling Haaland jugó mejor que Messi. No es merecido que él lo haya ganado. Pero eso demuestra que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa", había señalado. "Lo ganó todo con el Manchester City. La Champions, la Premier League y la FA Cup y, además, batió varios récords goleadores en el proceso", agregó.

Lothar Mattahus.

Además, como si no fuesen argumentos necesarios, primero expresó: "Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos 12 meses". Luego, el jugador que oficia como analista de la cadena Sky Sports, sentenció: "Siento que no había manera de evitar al Androide. Me considero un fanático de Leo... pero siento que esta elección es una farsa".

Pero lo que para Mattahus es una "farsa" para Ángel Di María es un motivo más de orgullo, por ver a su amigo en la cima del deporte. Entonces este martes, el volante del Benfica reaccionó a la publicación del diario deportivo Olé, que mostraba la frase y la foto del alemán. En su comentario, el Fideo escribió: "A llorar a otro lado"; con un emoji de una carita riendo.

Di María defendió a Messi.

La particularidad del caso es que el exfutbolista alemán sabe lo que es ganar un Balón de Oro en año mundialista. Fue en el 90' cuando se impuso a Argentina en la final. Más allá de esa obtención, su Inter de Italia tuvo una campaña floja, sin títulos. Por lo que la obtención del galardon está muy liga a la cita mundialista. Lo que ahora reclama de Messi.