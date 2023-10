Fórmula 1: el sentido posteo de Checo Pérez tras abandonar el GP de México

Sergio Pérez (Red Bull), que se tuvo que retirar del Gran Premio de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1, realizó un sentido posteo en el que agradeció el apoyo de la gente y desligó de responsabilidades a Charles Leclerc, con quien se tocó en los primeros metros de competencia. En su cuenta de Instagram, Checo realizó una sincera reflexión.

Leyenda

"Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria", escribió en la publicación que tiene más de seis mil likes.

Donde luego, finalizó: "Orgulloso de mi equipo y del esfuerzo realizado junto a Red Bull por el gran trabajo este fin de semana. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar. Gracias". Checo, de 33 años y segundo en el campeonato, efectuó una sensacional salida y cuando estaba a punto de superar a ambos Ferrari se tocó con Leclerc y salió disparado, casi volando, en la primera de las 17 curvas de la pista de Ciudad de México, para mayor desesperación de su entusiasta afición.

A pesar de que consiguió llegar al garaje de su escudería y que se resistió a bajarse inicialmente de su monoplaza, el bravo piloto tapatío -con seis victorias y 34 podios en la F1- finalmente tuvo que retirarse, dado que no fue posible arreglar su Red Bull.

Su deserción le permitió a Lewis Hamilton recortar la distancia en la lucha por el subcampeonato ya que ahora se ubica a 20 puntos. La próxima competencia se disputará el domingo 5 de noviembre en el autódromo de Interlagos, en San Pablo, correspondiente al Gran Premio de Brasil.