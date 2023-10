Atención, Gimnasia: la inédita sanción que el Tribunal de Disciplina contempla para Quilmes

Luego de la suspensión del partido entre Quilmes y Gimnasia, que finalizó abruptamente por una agresión que sufrió Brian Olivera cuando estaba por comenzar el segundo tiempo, se habló mucho sobre lo que pasará y cómo se definirá la historia. Hugo Balassone, de TyC Sports, compartió información en su canal de YouTube y reveló una inédita sanción que podría recibir el local.

"Es muy difícil determinar la clasificación de Gimnasia. Lo más probable es que el partido prosiga sin público. Veremos si es en el estadio de Quilmes o estadio neutral. Pero Gimnasia deberá volver a Buenos Aires y los gastos de su traslado los costeará Quilmes. Después veremos si hay una sanción económica", explicó.

Luego, en la misma línea, reveló: "Me dicen que no será solamente multa y jugar sin público. Hay gente del Tribunal de Disciplina que quiere establecer como sanción la quita de la ventaja deportiva. Esto entre en un gris importante ya que no está reglamentado la quita de esa ventaja. No tenerla, no significa que pase a tenerla Gimnasia, es un dato clave".

"Pero el Tribunal debe buscar un ápice para encuadrar la sanción sobre algo no reglamentado. En ninguna parte del reglamento del torneo se habla de este privilegio de la quita deportiva sobre algún tipo de ilícito o sanción. Si lo hace, debería fallar sobre lo no reglamentado. Algún dirigente me decía que no es posible, pero los miembros del tribunal, lo contemplan", agregó.

Por la agresión, el arquero del Lobo sufrió un trauma acústico a raíz de la explosión de una bomba de estruendo que cayó muy cercana a él. La onda expansiva le generó vértigo, mareos, náuseas y tiene un zumbido muy fuerte en los oídos. Pasó la noche internado y luego recibió el alta médica. El miércoles, podría salir el fallo definitivo por lo ocurrido.