La tajante respuesta de Guardiola sobre la comparación de Messi entre Barcelona y la Selección argentina: "¿Por qué...?"

"Este equipo es impresionante, sigue en crecimiento partido tras partido y cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona... Es el mejor equipo de la historia el Barcelona, es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando", fueron las palabras que Lionel Messi soltó tras el triunfo de la Selección argentina ante Perú, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Quien mejor para responder esta pregunta que el padre de la criatura: Pep Guardiola. El director técnico español, que manejó los hilos del primer equipo del Culé entre las temporadas 2008 y 2012, se metió en el debate y se refirió a las palabras que tuvo el mejor jugador del mundo.

MIrá el video

"Con la intuición y la calidad que tiene para analizar lo que pasó en la cancha en el fútbol mundial, ¿por qué no voy a creerle? No puedo hablar de Argentina porque no estoy ahí. Pero él estuvo en Argentina y Barcelona, así que es lindo", manifestó el español en conferencia de prensa.

Sobre la fortaleza mental de la Selección argentina, Guardiola expresó: "Si estamos cerca de los campeones del mundo, es bueno. En momentos difíciles, como en cuartos contra Países Bajos cuando iban dos arriba y enseguida se pusieron 2-2, normalmente los equipos caen en partidos eliminatorios. Las emociones son muy importantes y me sorprende cómo manejaron sus emociones".

Para finalizar, sobre la final del Mundial de Qatar, Pep sentenció: "La primera parte que jugaron en la final contra Francia es muy difícil de encontrar. Fue una de las mejores finales que he visto. La reacción de Francia fue fantástica, pero en ese momento ves el trofeo ahí, inmediatamente con el 2-0 fue el 2-2. Los equipos pueden ser destruidos, pero ellos reaccionaron en la prórroga mejor que nunca. Eso es muy difícil".