La picante queja del DT de Los Pumas por el arbitraje ante Inglaterra: “Estoy decepcionado por la forma en que…”

A Los Pumas no les alcanzó la gran levantada que tuvieron en el segundo tiempo y cayeron ante Inglaterra. Así, se quedaron sin medalla de bronce en el Mundial de Rugby 2023, un objetivo que pareció al alcance de la mano en un momento. No obstante, Michael Cheika sacó pecho por el desempeño de sus dirigidos, pero criticó duramente al arbitraje.

En su ¿última? conferencia de prensa, el australiano apuntó contra el referí del encuentro ante los ingleses en el Stade de France: "Estoy decepcionado con la forma en que se conduce el deporte, la forma en que se referean los partidos y la consistencia. Mis jugadores trabajaron dos años para conseguir algo", disparó.

Luego, Cheika, quien insistió en que no sabe que sucederá con su futuro, realzó la campaña de Los Pumas: "Estuvo bien. Tuvimos una buena campaña, pero los jugadores merecían más hoy. Sé que somos una de las naciones menores, no somos Inglaterra, Nueva Zelanda, Sudáfrica o algunos de esos equipos, pero al final del día es difícil y siento por los chicos, que merecían más que lo que sacaron hoy"-

Por otra parte, el excoach de los Wallabies se refirió a las cuestiones decisivas de la derrota ante Inglaterra: "Se definió por márgenes pequeños, tres puntos. Tuvimos un kick que nos taparon y nos mantuvimos ahí realmente bien una vez que nos acercamos. No tuvimos suerte en algunas cosas, pero aún así estuvimos en partido. Pero, aparentemente, así es como debía ser".

Al ser nuevamente consultado por su continuidad, Cheika concluyó: "No tengo ni idea; ni siquiera lo pensé. Iré a Argentina antes de fin de año y hablaremos de cómo salieron las cosas y que depara el futuro, pero no es lo que estoy pensando ahora. Estoy totalmente decepcionado por todos, nuestros hinchas, nuestra gente, porque creo que merecíamos ganar y por una razón u otra no lo hicimos".