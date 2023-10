La tremenda propuesta de la CD de Independiente a Tevez tras su gran arranque como DT

Carlos Tevez demostró la guapeza que solía destacarlo dentro del campo de juego. El Apache agarró un fierro caliente que nadie se animaba a aceptar y hoy vive un gran presente en el banco de suplentes de Independiente. Por el momento, a cinco fechas del final, el Rojo es el único líder de la Zona A de la Copa de la Liga.

El próximo miércoles, desde las 21, tendrá la posibilidad de ratificar su chapa de candidato cuando visite a River en el Más Monumental. En caso de sumar de a tres en un terreno complicado, los de Avellaneda estirarán la ventaja (que hoy es de un punto), ante su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones.

Independiente es el puntero de la Zona A, un punto por encima de River.

En este contexto, la Comisión Directiva de la institución tomó una contundente decisión. El encargado de dar a conocer la noticia fue Daniel Seoane, el secretario general de Independiente, quien habló ante los micrófonos de Fox Sports: “Ya le dijimos a Tevez que nosotros queremos que se quede hasta el final de nuestro mandato”. El Apache tiene contrato vigente con el Rojo hasta el mes de junio del 2024.

“Carlos le dio una identidad futbolística y convenció a los jugadores de que están para otra cosa. Nosotros estamos ilusionados, partido a partido. El club viene creciendo y el equipo cada vez juega mejor”, añadió el miembro de la Comisión Directiva, la cual manejará los hilos del club hasta diciembre del 2026.

Luego del triunfo 3-0 ante Barracas Central en condición de local, el cual le permitió trepar a lo más alto de la tabla, Tevez fue consultado sobre su futuro: “Todavía no se habló nada del tema contractual, no quiero hablar nada. A fin de año buscaremos lo mejor para Independiente. Primero tengo que evaluar con qué jugadores me voy a quedar el año que viene. Hasta fin de año no voy a darles nombres a los dirigentes de lo que quiero y lo que no voy a tener en cuenta”