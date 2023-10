El contundente mensaje de Lionel Messi a los hinchas del Inter Miami: "Estoy seguro que..."

Buenas y malas. Lionel Messi cerró su primera temporada con el Inter Miami, en la que tuvo alegrías, como la obtención de la Leagues Cup, y decepciones, como la derrota en la final de la US Open Cup en la que no pudo jugar. El milagro de clasificar a los play off, esperado solo porque con el 10 argentino todo se puede, finalmente no se terminó concretando y la mala temporada del equipo previo a la llegada de Martino terminó imponiéndose.

Luego de jugar el último partido de la temporada regular en la derrota ante el Charlotte FC, Messi hizo un balance en su red social Instagram, sobre lo que fueron los últimos meses en el equipo.

El Inter Miami levantó la Leagues Cup. Foto: @leomessi

"Estoy orgulloso de todo lo que el equipo logró esta temporada. Con el trabajo y el esfuerzo de todos fuimos capaces de ganar la Leagues Cup, consiguiendo el primer título de la historia de Inter Miami, llegamos a la primera final de la US Open Cup y estuvimos incluso peleando por meternos en los playoffs de la MLS, prácticamente hasta el último momento", publicó el argentino.

"Nos quedamos con todo lo bueno y sobre todo con las ganas de mejorar para ser aún más competitivos el próximo año", agregó el capitán.

Por lo último, dejó un mensaje de esperanza para todos los hinchas y trabajadores del equipo de Miami: "Estoy seguro que seguiremos viviendo juntos momentos increíbles como ya ocurrió en estos últimos meses. Un abrazo para todos!", cerró el máximo goleador histórico del seleccionado argentino.