La sentencia de Asaeli Ai Valu sobre el juego de Los Pumas: "Son un equipo muy..."

Luego de la contundente victoria ante Chile, Los Pumas quedaron en el segundo puesto del Grupo D del Mundial de Francia 2023. El elenco nacional deberá ganar, o al menos empatar, ante Japón para poder asegurar su presencia en los cuartos de final del torneo. El mano a mano ante los asiáticos será el próximo domingo, 8 de octubre, a las 8 (hora de Argentina).

En la previa del decisivo encuentro que determinará la presencia, o no, del seleccionado nacional entre los ocho mejores equipos de la competencia, fueron los nipones quienes alzaron la voz. Uno de los que habló fue Craig Millar, pilar de los Brave Blossoms, palpitó el duelo.

El pilar habló sobre las fortalezas de Los Pumas.

Para comenzar, en la previa del duelo ante Los Pumas, manifestó: "Sin develar nuestro plan para Argentina, obviamente saldremos a ganar. No vamos a salir como un equipo defensivo, vamos a salir para marcar algunos tries. Primero tenemos que ganar el partido. Creo que el juego de Argentina ofrece algunas variaciones en las formaciones fijas, en particular line. El maul es una amenaza por la que tenemos que estar preocupados. Se trata de una conexión de todo el equipo y un trabajo de todos los jugadores para ver cómo conseguimos ese equilibrio".

Otro de los jugadores de la Selección de Japón que habló fue Asaeli Ai Valu. "Creo que el mayor punto de atención para esta semana será la defensa. Son un equipo muy físico y directo, así que debemos asegurarnos de pararlos, eso es algo en lo que trabajaremos esta semana", añadió el pilar.