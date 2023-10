La inesperada promesa de Jorge Más a Messi que involucra al Barcelona: "Haré..."

Pese a que todo indicaba que volvería a vestir la camiseta de Barcelona tras su paso por el París Saint Germain, finalmente Lionel Messi decidió aterrizar en el fútbol de los Estados Unidos. El mejor jugador del mundo abandonó el fútbol europeo y buscó un nuevo comienzo tras ser campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

En este contexto, quien alzó la voz y se refirió a la relación entre el mejor jugador del mundo y el elenco Culé fue Jorge Más. El empresario, y uno de los dueños del Inter Miami, sorprendió al revelar una de las promesas que le realizó al rosarino tras su llegada a la franquicia.

Messi le dio el primer título de su historia al Inter Miami.

En su diálogo con Marca, contó: "La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido".

A la hora de hablar sobre la negociación para quedarse con los servicios del mejor jugador del mundo, Más expresó: "Obviamente, siendo el mejor jugador del mundo hubo mucha competencia, mucha. No sólo con la renovación que quería el PSG, la posible vuelta a Barcelona y las ofertas de Arabia Saudita. Francamente fueron unos meses muy intensos, tuve múltiples reuniones entre Rosario, Barcelona, Madrid, París, Miami, Doha... ¿Si vi peligrar la operación? Sin duda. Hubo mucha presión".

Para finalizar, reconoció que se sorprendió por la revolución que causó Messi en Estados Unidos: "Cada vez que jugamos fuera de casa están los estadios llenos. El recibimiento a Lionel ha sido extraordinario. El partido en Nueva York, con casi 30.000 aficionado y el 80% gritando el nombre de Messi... había camisetas albicelestes y rosadas del Inter Miami... Me chocó, yo no esperaba eso. Va a haber un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS",