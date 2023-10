La pregunta que molestó a Demichelis tras el empate de River ante Colón: "Qué lindo, siempre les..."

River no pudo ganar ante Colón en Santa Fe y, en consecuencia, no recuperó la punta. El encuentro en el Cementerio de los Elefantes fue muy picante, con un expulsado para el local y muchísima bronca desde el lado sabalero. Sin embargo, este no fue el tópico que molestó a Martín Demichelis en la conferencia de prensa.

Mirá el video

Luego del empate a dos con el conjunto santafesino, el DT del Millonario reaccionó de forma particular ante una pregunta por el uruguayo Sebastián Boselli, defensor central que llegó en el último mercado de pases y todavía no debutó: "Qué lindo, siempre les intriga saber más (a los periodistas) de los que están afuera que los que están adentro. Es maravilloso", disparó.

"Somos 27 jugadores de campo, empezaron 11 así que quedan 16 preguntas", tiró después. Sin dudas, el tema Boselli es algo que molesta a Demichelis, quien tiene una difícil misión de manejar un plantel numeroso y de pesos pesados con una sola competencia en el semestre.

"Tengo un gran plantel, se entrenan y exigen al máximo. Me permiten tener diferentes opciones. David Martínez, después de la lesión que lo tuvo un tiempo largo esperando, viene luchando desde atrás y entrenándose muy bien, es un premio al esfuerzo diario que viene haciendo hace tiempo. Igual que Palavecino y muchos de los que les tocó jugar. Por eso digo que puedo elegir a cualquiera de los que tengo. Soy un privilegiado", explicó después.

Finalmente, Demichelis habló sobre el partido y el punto que sacó River en una cancha históricamente esquiva: "Está claro que vinimos a buscar los tres puntos, veníamos de dos victorias importantes. Por el desarrollo del partido, en el que buscamos hasta último momento, la felicidad no es plena por no volvernos con los tres puntos. Nos llegaron dos veces. Tengo que destacar y felicitar a mi equipo que en la adversidad insistió siempre. Con el 2-2, tuvimos dos o tres claras, a pesar del repliegue de ellos. A veces nos quedaba rematar de media distancia, terminamos jugando con un equipo extremadamente ofensivo. No se pudo, pero intentamos hasta último momento".