El fuerte enojo de Paolo Guerrero ante la prensa tras perder contra la Selección argentina: "¿A quién le han ganado?"

Se terminó la segunda doble fecha de Eliminatorias sudamericanas y algunas selecciones quedaron más heridas que otras. Brasil, por ejemplo, sufrió una dura caída ante Uruguay y luego empató con sabor amargo ante la sorprendente Venezuela. Sin embargo, el equipo que más sufrió fue Perú, que perdió el clásico ante Chile y luego padeció una nueva derrota, ante la Selección argentina.

El equipo de Juan Reynoso atraviesa un mal momento porque más allá de los últimos dos resultados, en la primera doble fecha empató ante Paraguay y perdió con Brasil. Solo tiene un punto y es penúltimo de la tabla por debajo de Bolivia. El peso de los malos resultados, lógicamente, recaen en los nombres de peso. Uno de ellos es el de Paolo Guerrero, capitán y referente del equipo.

El delantero de 39 años fue titular en la derrota de Perú ante Argentina y en el entretiempo salió reemplazado. Finalizado el partido y tras pasar un día en su tierra, arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez para regresar a Ecuador (juega en la Liga Universitaria de Quito), pero fue abordado por periodistas que no lo tomaron en un buen momento.

"Tengo a mis compañeros que no han declarado y yo tampoco lo voy a hacer. No voy a hablar del momento, no voy a hablar de los partidos ni de nada", comenzó advirtiendo.

Guerrero fue titular en la victoria de la Selección argentina ante Perú. @seleccionperu

"Sé que en Perú hay ciertas cosas que se hacen mal. Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol ni conocen una pelota", continuó el futbolista, molesto contra los periodistas.

Para cerrar, se preguntó: "¿A quién le han ganado? Están criticando a la Selección, me critican y mi pregunta es: ¿A quién le han ganado y cuando han jugado? Eso es lo que yo tenía que decir. Que me digan en la cara cuándo han pisado una cancha de fútbol".