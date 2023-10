La feliz sentencia de Scaloni sobre la vuelta como titular de Messi: “Leo jugó como si…”

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, destacó "las ganas de seguir compitiendo y ganando" de su equipo, que anoche hilvanó su cuarta victoria al hilo en las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú, y destacó el la actuación de Lionel Messi quien volvió a jugar noventa minutos luego de su extenso parate por la molestia muscular.

"A Leo lo vi como si no hubiera tenido lesión o como si no hubiera tenido parate", señaló y se refirió a la inactividad que tendrá por la no clasificacion de Inter Miami a los playoff de la MLS: "A nosotros no nos va a afectar porque después de noviembre jugaremos en marzo. Imagino que hará su pretemporada con su equipo, que empezará la MLS, pero no es algo que nos preocupe".

"Ya se vio hoy, sin tener muchos minutos como se decía... Lo más importante es que esté sano, después los minutos los va a administrando él solo. Es verdad que el equipo lo entiende desde hace rato, juega de una manera que a él lo beneficia, con la que se siente cómodo. Él disfruta dentro de la cancha", expresó.

Después de ganar en Lima, Argentina se afianzó como líder absoluto de las Eliminatorias con puntaje ideal (12) y cinco unidades de ventaja respecto de Uruguay y Brasil, rivales a los que enfrentará en noviembre próximo de local y visitante, respectivamente.

"Afrontaremos esos partidos de la misma manera, serán dos juegos difíciles. Intentaremos conservar nuestra manera de jugar, serán rivales que nos van a poner en dificultad", asumió en el cierre de la conferencia de prensa posterior al triunfo en el Estadio Nacional.