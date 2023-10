La picante respuesta de Di María al mánager de Rosario Central sobre su regreso: "Vi que salió a..."

La ilusión de Rosario Central por el regreso de Ángel Di María sigue intacta. El Fideo, ahora campeón de América, del mundo e ídolo total de la Selección argentina, siempre remarcó que volvería al club que lo vio nacer. Sin embargo, el jugador surgido del Canalla mostró una discrepancia con Federico Lussenhoff, el director deportivo del conjunto de Arroyito.

Algunas semanas atrás, el Colorado, exdefensor de Central y River, entre otros, aseguró que se había puesto en contacto con el jugador del Benfica: "Hablé con Di María, termina su contrato con Benfica en 2024. Estamos preparando el club para que llegue y se sienta cómodo, siempre con las condiciones de poder competir", destacó el mánager auriazul.

Esta frase avivó la llama de la ilusión canalla, que sueña con volver a ver a su hijo pródigo luego de 16 años. No obstante, Di María desmintió esto: "El otro día vi que salió a hablar el director deportivo de Central (Lussenhoff) y yo nunca hablé con él. Solo lo hago con Gonzalo (Belloso, presidente) porque tengo buena relación. Nunca pedí nada para volver", disparó.

Di María jugó 39 partidos en la Primera de Central.

En diálogo con Todo Pasa en Urbana Play, el Fideo, que no fue citado a la Albiceleste por lesión, agregó que él está convencido de volver al club de sus amores, aunque no sabe cuándo se dará: "En mi cabeza siempre está la idea de volver a Rosario Central, ya lo dije muchas veces. No me gusta hablar del tema porque me dicen que hablo y no termina pasando. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará", sentenció.

Di María reconoció que su etapa en la Selección argentina terminará tras la Copa América 2024. Misma fecha de caducidad tiene su contrato con el Benfica, club que precisamente lo compró desde Rosario Central en 2007. Pese a esto, la intención del club lisboeta es extender el vínculo hasta 2025.