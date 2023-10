La tajante advertencia del DT de forwards de Los Pumas sobre el haka de los All Blacks: “Darle tanta importancia es…”

Luego del histórico triunfo ante Gales el pasado sábado, Los Pumas se preparan para disputar una de las semifinales del Mundial de Francia 2023. El rival a vencer será, nada más y nada menos, que los All Blacks, quienes llegaron a dicha instancia tras dejar en el camino a Irlanda.

El compromiso tendrá será el viernes 20 de octubre a las 16 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el Stade de France, Saint-Denis. En la previa del encuentro que se roba todas las miradas, quien habló fue Andrés Bordoy. El coach de forwards habló de todo, entre otras cosas, del típico haka del elenco neozelandés.

El haka de los All Blacks antes de cada partido.

"Yo creo que el error que podemos llegar a hacer es tratar de salir de lo que nosotros podemos manejar, y salir de todo el protocolo, todo el planning que tenemos previo a los partidos, cómo nos concentramos. Salir de lo que planificamos, de lo que nos sentimos cómodos. Ese es el error que podríamos llegar a hacer, darle tanta importancia al haka, una situación única en la que ellos realmente se apoyan mucho. A nosotros no nos tiene que cambiar", manifestó.

Otro de los que se refirió al tema fue Marcos Kremer. "La verdad es que tengo un respeto enorme por sus creencias y rituales. Nueva Zelanda es una de las naciones más grandes del rugby. Como estamos tan apegados a este deporte yo le tengo mucha admiración y respeto. Desde el primer día, que fue mi debut contra ellos".

"Y hoy lo sigo tomando de la misma manera: no me saca del partido ni pienso en otra cosa. Intento estar muy presente, obviamente pensando en lo mío y en estar preparado para arrancar el partido de la mejor manera, pero no mucho más allá. Me encargo de controlar las cosas que puedo controlar y tengo que hacer. Como hombre de rugby, le tengo admiración, lo aprecio, aunque sigo enfocado con lo mío", sentenció el Vikingo, jugador de Los Pumas.