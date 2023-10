El dardo de una figura de Brasil a Ancelotti, futuro DT de la Selección verdeamarela: “No me gusta jugar de…”

Luego del histórico empate que Venezuela le arrebató a Brasil en su propia casa, la verdeamarela viajó a Uruguay y quedó a la espera del cotejo frente al equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa que se jugará este martes a las 21. Pero, en la previa del importante partido, Rodrygo habló en conferencia y realizó una particular revelación que seguramente hará mucho ruido.

Es que, al delantero del Real Madrid, le preguntaron en qué puesto se sentía más cómodo y le tiró un palazo a Carlo Ancelotti quien sería el próximo entrenador de Brasil cuando finalice su contrato con el Merengue: "Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo".

"Aquí en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego. Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí", agregó y luego se refirió a la presión, como también a las críticas: “Me veo a mí mismo con más presión, asumiendo cada vez más responsabilidad".

"Es una presión positiva, saber que la gente espera algo de ti, confía en ti. Así es como me veo en este nuevo ciclo, y espero estar a la altura de esas expectativas. Desde afuera, mirando de adentro, eso no afecta mucho, es una distorsión, y nos enfurece. Hay partidos en los que no jugamos bien y ganamos. En otros partidos jugamos bien y terminamos empatando", cerró.

Tras empatar frente a Venezuela se generó un claro malestar en los fanáticos por el resultado, ya que a Brasil le empataron el partido en el minuto 40 del complemento y el descontento de Diniz hizo que Guilherme Arana y Richarlison tomen un lugar en el banco de suplentes. A esto se suma la baja obligada por lesión de Danilo.