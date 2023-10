Alex Arce, la esperanza goleadora que ilusiona a Independiente Rivadavia

A horas de vivir el trascendental encuentro ante el Deportivo Maipú en el Omar Higinio Sperdutti, Independiente Rivadavia pone gran parte de sus fichas en el máximo artillero del campeonato, su goleador y su esperanza: Alex Arce. Si bien el paraguayo llega tocado debido al golpe sufrido en el partido ante Villa Dálmine, (el cual le provocó una fisura leve en el maxilar superior), mañana dirá presente, una noticia que estaba esperando todo el pueblo leproso.

La noticia fue confirmada el pasado miércoles por José Spinelli, miembro del departamento de Fútbol de Independiente Rivadavia: "Se hicieron gestiones con profesionales de Capital para dar una atención inmediata al jugador. Se constató que tiene una fisura leve en el maxilar superior a nivel de la base orbital, por lo tanto la profesional nos aconsejó hacer una interconsulta con oftalmología y descartaron todo tipo de complicación en el nervio óptico, que era lo que podía preocupar. Está todo en perfectas condiciones, tiene el alta profesional y médica para ser tenido en cuenta para el fin de semana”.

Árce lleva 26 tantos en el torneo.

De esta forma, Alex Arce no se perderá el tan ansiado encuentro ante el Botellero, el cual le puede dar el boleto a la final a los Azules en caso de que consigan un triunfo y Chacarita no le gane a Atlético de Rafaela. El paraguayo ha sido esencial a lo largo de la temporada, ya que convirtió un total de veintiséis goles y dio cuatro asistencias en veintinueve presentaciones (se perdió 4 por lesión), letal. De todos esos tantos, once fueron de penal, mientras que las víctimas que lo sufrieron se traducen en: Mitre de Santiago del Estero (3), Villa Dálmine (3), Gimnasia de Jujuy (3), Atlético de Rafaela (3), Tristán Suárez (2), Riestra (2), Ferro (2), Deportivo Madrýn (2), Aldosivi (2), Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, Maipú y Chaco For Ever.

El delantero de área de Alfredo Berti llega con la mecha encendida, ya que marcó en sus últimos tres partidos y este domingo desde las 15:30 intentará extender su racha positiva con la mente puesta en dar el primer pasito para el ascenso. Un dato no menor, es que el nivel de Arce se ha cargado la delantera de Independiente Rivadavia al hombro, ya que marcó más de la mitad de los 50 gritos del equipo en lo que va del torneo.

Los otros atacantes tan sólo han anotado un gol en el campeonato, entre ellos Matías Reali, Victorio Ramis y Alejo Distaulo. Por su parte, Jeremías Perales, Francisco Ilarregui e Iván Valdéz aún no se han estrenado en la red, por lo que todos los ojos del clásico estarán puestos en el nacido en Carapeguá, quien puede ser el indicado para destrabar un partido que promete ser durísimo.