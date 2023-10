Qué dijo Sanabria, el jugador paraguayo acusado de escupir a Messi: “Parece como que…”

"No sé quien es el chico este. No lo vi, pero tampoco le quiero dar importancia", fueron las palabras con las que Lionel Messi se refirió a las imágenes que se volvieron virales. En las mismas se puede observar al capitán de la Selección argentina teniendo un cruce con Antonio Sanabria.

Mirá el video

Si bien las imágenes no son del todo contundentes, la perspectiva da a entender que el delantero escupió por la espalda al mejor jugador del mundo, quien no dudó en liquidarlo en zona mixta. En este contexto fue el actual futbolista del Torino quien salió a dar su versión de lo sucedido.

Ante la pregunta de Ariel Schvartzbard, periodista de TyC Sports, el paraguayo respondió: "Son cosas del partido nada más. Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece como que yo lo escupo pero no, para nada. Él está lejos. En la imagen, como es de la parte de atrás, parece que lo escupo, pero nada que ver. Lo desmiento totalmente".

Mirá el video

Otros de los que habló sobre el posible escupitajo a Messi fue, Lionel Scaloni. "No lo vi, no opino de algo que no vi. Si lo hizo, no está bien. No sé, no sé si pedir algo que no sé si se puede actuar. No lo vi", sentenció el director técnico de la Selección argentina tras un nuevo triunfo en las Eliminatorias.

La Albiceleste, que mantiene puntaje ideal en los tres partidos que ha disputado hasta el momento en la competencia, volverá a ver acción el próximo martes, cuando desde las 23 (hora de Argentina), enfrente a la Selección de Perú en condición de visitante.