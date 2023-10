El aviso de Guido Petti a Los Pumas en la previa del partido con Gales: "No hay que..."

La cuenta regresiva va llegando a su final. Este sábado, desde las 12 (hora de Argentina), Los Pumas enfrentarán a Gales por los cuartos de final del Mundial de Francia 2023. El elenco nacional llegó a dicha instancia luego de haber finalizado en la segunda posición del Grupo D, donde cayó en el debut ante Inglaterra y posteriormente venció a Samoa, Chile y Japón.

En la previa del partido, quien alzó la voz fue Guido Petti, quien analizó a su rival de turno: "Es un equipo muy duro que busca ganar la batalla física. Este año, en defensa y en las formaciones físicas hicieron un avance enorme. Fueron progresando de menor a mayor y se encuentran en un gran momento”.

“No hay que fallar en las bases. La defensa, las formaciones fijas y los rucks. Todos los equipos fuertes lo tienen bien. Cuando fallas en alguna de esas cosas el partido se te da vuelta. Siempre hay detalles pero cuando uno es fuerte en esos puntos, el partido se hace más fácil”, añadió quien ha logrado disputar todos los minutos de Los Pumas en lo que va del Mundial.

A la hora de hablar la lesión en la rodilla derecha que lo marginó de las canchas durante 10 meses y puso en duda su participación en el torneo, Petti contó: "Fue una piedra en el camino que tuve que superar. Trabajo todos los días para mantenerme fuerte. Hice un esfuerzo enorme para estar acá. Físicamente en los partidos me sentí bien, me sirvió mucho la preparación en Portugal. Cada vez que me meto en la cancha agarro más confianza".

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, el segunda línea de Los Pumas fue consultado sobre la designación del árbitro del encuentro: “No es algo en lo que nos tenemos que enfocar los jugadores. Toca el referí que toca, no tenemos nada particular con nadie. Es parte del juego y estamos enfocados en lo nuestro"