Un jugador paraguayo ¿escupió? a Messi: la reacción de Leo con Sanabria

Al igual que los fanáticos alrededor del mundo, los rivales suelen rendirse a los pies de Lionel Messi. Las imágenes de jugadores peleándose por quedarse con su camiseta son un clásico partido a partido. Sin embargo, esto no sucedió en el encuentro entre la Selección argentina y Paraguay, donde el delantero Antonio Sanabria protagonizó un polémico momento con el capitán de los campeones del mundo.

El 10 ingresó al partido en el segundo tiempo y el Monumental se vino abajo. En mitad de cancha, Leo se trenzó con el atacante guaraní, pero le dio la espalda y siguió. Allí, Sanabria pareciera haberlo escupido, pero la perspectiva de la cámara es engañosa.

En una toma exclusiva de TyC Sports, se puede ver cómo el goleador paraguayo escupe al césped y no directamente a Messi. Al menos, no hizo un mayor esfuerzo como para darle al argentino.

No obstante, la reacción de Messi no faltó. En otra cámara, se ve como el capitán albiceleste se da media vuelta y vuelve a confrontar al delantero del Betis de España, que al igual que su selección no tuvo mucho qué hacer ante la Selección argentina.

El partido siguió su curso y el astro del fútbol mundial regaló varios momentos de lujo para los hinchas. Primero, dejó tirado a un defensor de Paraguay con un amague y luego estrelló un tiro en el palo que hubiera significado otro gol de pelota parada.