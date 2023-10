Es hincha de River, fue a ver a la Selección ¡y tiene tatuado a Riquelme!: "Román es mi ídolo, al que no le gusta..."

Los partidos de la Selección argentina son la oportunidad para que miles y miles de hinchas de diferentes clubes tiren para el mismo lado en las tribunas. Esto siempre deja historias curiosas, pero pocas más insólitas que la que relató un hincha de River en la previa al partido entre los campeones del mundo y la Selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Mucho antes del pitazo inicial a las 20 horas, Matías Peliccioni, de TyC Sports, encontró a un fanático del Millonario que tenía la campera de su club y una camiseta albiceleste por debajo. Lo que llamó la atención es que no se trataba de cualquier diseño, sino que era la número 10 del Mundial de Alemania 2006. Claro, esa casaca era de nada menos que Juan Román Riquelme, máximo ídolo y actual vicepresidente de Boca.

Aunque el combo era de por si curioso, la explicación lo fue todavía más. Este fanático de River reveló tener al Torero como referente futbolístico y ¡hasta mostró un tatuaje!: "Olvidate, Riquelme es mi ídolo. De chiquito que lo es, no lo puedo explicar. Al que no le gusta Román, no sabe nada de fútbol", disparó.

A su alrededor, muchos hinchas comenzaron a escucharlo atónitos, sin entender cómo un simpatizante de River podía ser tan fanático del máximo exponente de la vereda de enfrente. Lejos de achicarse, redobló la apuesta: "Futbolísticamente, para mi Román es el mejor. ¿Messi o Román? Riquelme, para mí". Luego, mostró su tatuaje del ex Boca y, a su lado, otro tattoo del escudo del Millonario.

Por último, el riverplatense fanático de Riquelme mostró una remera por debajo de la camiseta: "Si jugaras en el cielo, moriría por verte", junto a una foto del gol de tiro libre del enganche ante Bolivia en el Monumental, allá por 2007.