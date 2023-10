El periodista anti Messi de ESPN hizo una insólita comparación con la figura del Inter Miami: “Hoy es mejor el…”

Luego de mucho tiempo, Álvaro Morales apareció nuevamente en escena para transformarse una vez más en tendencia por sus insólitos dichos contra Lionel Messi. En esta oportunidad, el periodista de ESPN, habló sobre el presente del argentino y lanzó una sentencia que generó la reacción de los fanáticos en las redes sociales.

En la charla, Morales comparó el nivel del actual futbolista de Inter Miami con el Santiago Giménez y también metió al delantero portugués, Cristiano Ronaldo en la comparación. “Hoy el Chaquito Giménez es mejor que Messi. Messi camina, a los 36 años Cristiano Ronaldo la rompía en Italia”, tiró.

Sin embargo, quien lo acompañaba, lo frenó en seco y le respondió: "Me encanta lo que dices, pero no es cierto hermano. Ni Bellingham, ni Mbappé, pueden generar lo que genera Messi. Hizo mejores a sus compañeros en la Leagues Cup. Los futbolistas de Inter Miami no la metían ni en un arco iris y hoy Campana, la mete en el ángulo".

El video, que fue viralizado en la red social TikTok, causó que hasta los mexicanos apuntaron contra el cronista. "No inflen a Chaquito, Álvaro es un chiste", "Que podes esperar del pseudoperiodista Morales" y "Buenos chiste se cuenta ese Álvaro", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Giménez se encuentra actualmente en el Feyenoord neerlandés donde hasta el momento anotó 12 goles en 8 partidos y desde su llegada al club marcó 35 goles, sumado a 5 asistencias en los 54 encuentros que disputó.