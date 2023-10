Qué lesión tiene Alex Arce y por qué no le impedirá jugar el domingo ante Maipú

La victoria, casi agónica, ante Villa Dálmine dejó sensaciones encontradas en el hincha de Independiente Rivadavia. Por un lado, la euforia por un triunfo que le permite a la Lepra llegar a la última fecha con chances de ganar la Zona B y jugar la final por el primer ascenso. Y por el otro, la preocupación que generó el golpe recibido por el goleador Alex Arce en la jugada del penal que derivó en el único tanto del encuentro.

Con el paso de las horas se conoció el detalle de la lesión -aunque sin parte oficial del club- y, en principio, la información no trajo tranquilidad. "Alex Arce sufrió la fractura del maxilar superior izquierdo. Se esperará a ver como evoluciona en la semana", informó el cuerpo médico del club.

En ese contexto, Arce viajó a Buenos Aires con el objetivo de que lo revisaran dos profesionales recomendados: un oftalmólogo y una cirujana maxilofacial. Además, tras las consultas, el viaje también respondía a la necesidad de realizar en Buenos Aires la máscara protectora a medida.

Los detalles de la lesión del goleador

MDZ consultó con un profesional que dio detalles de la lesión del delantero paraguayo. Ernesto Valerio, cirujano de cabeza y cuello, explicó: "En lo que denominamos el tercio medio de la cara, entre el maxilar superior y el hueso malar, hay múltiples fracturas y múltiples posibilidades. Dentro de las más comunes, podemos nombrar, para explicar y ser lo más didáctico posible, las que son con desplazamiento y las sin desplazamiento. Si la fractura está muy desplazada, sí o sí el paciente tiene que ser intervenido quirúrjicamente y a nadie se le ocurriría negarse porque el dolor que produce es muy importante. Después, en el otro tipo de fractura, cuando los huesitos apenas se han movilizado, el paciente puede tomar la decisión, con el asesoramiento del especialista, de no ir a un tratamiento quirúrjico y quedar en observación".

Al mismo tiempo, Valerio destacó, respecto a la posibilidad de que Arce juegue el domingo: "Con este segundo tipo de fractura no desplazada y con muy buena evolución, uno supone que la persona puede estar en condiciones más o menos entre los 7 o 10 días de la fractura, con normalidad y utilizando las máscaras, como hemos visto a muchos jugadores, que son para proteger la zona de un golpe mayor. Ayudan a sostener y a que esas fracturas no terminen empeorando ante un contacto físico. En ese lapso de tiempo el dolor ya es prácticamente imperceptible".

Así se veía Arce luego del encuentro del pasado domingo.

Al mismo tiempo, el cirujano manifestó: "Por la imagen que se ve, es muy probable que sea una fractura no desplazada o una fisura. Por otro lado, dentro de todos los huesos de la cara, que son varios -hueso malar, maxilar superior- hay subsectores que también pueden verse afectados, como la visión o los dientes, aunque algunos son más asintomáticos y no afectan ni la visión ni los dientes. Todo depende de la suerte, de cómo ha sido el golpe. Hay algunas fracturas que ni se discuten porque si tuviera afectado el globo ocular o el maxilar inferior en los dientes, no hay discusión y se necesita cirugía urgente".

Finalmente, Valerio destacó que "las máscaras son de fibra de carbono, son muy muy blandas y tienen los puntos de apoyo en los lugares sano de la cara para evitar el contacto en la zona afectada. Se hacen a medida. Acá en Mendoza no tenemos quién las haga, en Buenos Aires sí".

La Lepra visita el domingo a las 15.30 a Deportivo Maipú en el Omar Higinio Sperdutti y Arce va a jugar ese partido. Se trata de la última fecha de la primera fase de la Primera Nacional. Un triunfo del Azul, y un empate o una derrota de Chacarita le permitirá a los de Alfredo Berti jugar la final por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino.