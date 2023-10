La particular sentencia de Scaloni sobre el largo parate que tendrá Messi en la MLS: "Siendo egoístas..."

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina encontró "bien" al capitán Lionel Messi, afectado por una molestia muscular el último mes, y vinculó a una conversación con el jugador la definición de si jugará como titular o estará en el banco de suplentes en el partido de mañana ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

"A NOSOTROS NO NOS PERJUDICA MUCHO", Scaloni habló sobre la poca actividad que tendrá Messi con Inter Miami.



"Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes para definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo", expresó.

Luego, en la misma línea, se refirió a la inactividad que tendrá el astro teniendo en cuenta que Inter Miami no jugará los playoff de la MLS: "En lo que respecta a la Selección, Messi estará en movimiento hasta la Fecha FIFA siguiente. Siendo egoístas, no nos afecta mucho. No es un problema".

"Lo que pasará después no hablé. Es lógico que tendrá sus merecidas vacaciones. Pero en la selección no cambia los planes", agregó en la conferencia de prensa que realizó este miércoles en el predio de Ezeiza, donde también se refirió a lo que ocurrirá en el Mundial 2030: "Es una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país, es una alegría enorme para todos, una satisfacción y conseguir eso me parece un buen logro".

"Pero no podemos estar pensando en 2030, todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. La Selección Argentina va en continua evolución y de jugadores estarán los que estén mejor. Si estaré yo dependerá de los resultados, como siempre. El que esté sentado tendrá el orgullo enorme de dirigir un partido de Mundial en tu país", cerró.