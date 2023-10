La fuerte ”acusación” del DT de New York FC tras el 1-1 agónico de Inter Miami sin Messi: “Al llegar aquí vivimos…”

Sin la presencia de Lionel Messi, que vio el partido desde la tribuna, el Inter Miami empató 1 a 1 ante New York FC como local, en un partido correspondiente a la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS). El tanto del equipo de Martino llegó sobre el final (el árbitro adicionó 7 minutos) gracias a un cabezazo del defensor argentino Tomás Avilés. Santiago Rodríguez había abierto el marcador.

El DT del New York FC, Nick Cushing, se mostró molesto por la decisión arbitral en el tiempo de adición y en conferencia de prensa después del partido, descargó toda su frustración: "Al final, sabíamos que íbamos a caminar por la 'alfombra roja de la MLS' y no éramos los invitados. Desafortunadamente adicionaron 7 minutos. En mi opinión, no deberían haber sido 7 minutos”.

"Siento pena por nuestros muchachos, nos sentimos tratados un poco injustamente. Los momentos nunca nos fueron favorables: tarjeta roja, 7 minutos de tiempo adicional. Al llegar aquí vivimos los que otros equipos también han experimentado", señaló en una dura crítica a la MLS.

Nick Cushing en el estadio de Inter Miami. Foto: New York FC.

Luego, se refirió al Inter Miami y la calidad del equipo aún sin Messi. "Han comprado mucho talento joven e incluso sin Lionel Messi, los muchachos que trajeron son de alto nivel. Tienen jugadores jóvenes y otros de gran calidad como Sergio Busquets, y luego jugadores que regularmente marcan goles como Josef Martínez y Leonardo Campana. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo en forma, está bien, perdieron contra Houston, pero al final ganaron muchos partidos y anotaron muchos goles últimamente, y sabíamos que tendríamos que estar en nuestro mejor momento", señaló.

Finalmente, Cushing se lamentó por el partido pero dejó una mirada optimista de cara al futuro: "Por el momento, un punto nos lleva más y más lejos. Por supuesto, queríamos tres y hay áreas del juego que tenemos que mejorar. No fue un partido perfecto. Pero este no es el momento de verlo como si se hubieran perdido dos puntos. Venir aquí es muy difícil. Tenemos que verlo como si nos diera más oportunidades de ir a DC United y obtener un resultado".