Gastón Alto: "Quiero disfrutar de la elite del tenis de mesa un tiempo más"

Gastón Alto tiene la humildad de siempre. La locura de su tremenda carrera deportiva nunca lo corrió de su eje y sigue siendo el pibe sencillo que dio sus primeros pasos hace más de treinta años en los pasillos del Club Mendoza de Regatas. En un alto de su exigente temporada, aprovechó para tomarse unos días en sus pagos y recargar la batería tras un maratónico 2022. En el calor mendocino, uno de los mejores tenimesistas de la historia nacional habló con MDZ de todo. Rec.

-¿Qué balance te dejó el último año?

-La verdad que muy positivo. A nivel de selección, pude competir en Sudamericano, Panamericano, Juegos Odesur, Torneo argentino y continuar con mi carrera individual en Europa, en ligas importantes como Italia y Portugal. Sinceramente, no me puedo quejar de ninguna manera de lo que fue el 2022.

Alto, su hermano Matías y la nueva generación nacional.

-¿Cómo se hace para seguir siendo competitivo con el paso de los años?

-La verdad que la única receta es entrenar y entrenar. Son muchos viajes, muchos días fuera de casa, lejos de la familia, de mi hijo. No es fácil. Pero es lo que me apasiona y poder vivir de ésto, tomarlo como una profesión durante tantos años, es un privilegio.

-Sin tiempo para descanso, se viene otro año a full...

-Ni hablar. Tenemos el Panamericano de tenis de mesa y los Juegos Panamerianos en Santiago de Chile. Todo apunta a poder pelear en el Preolímpico otra vez y ganar la plaza para estar nuevamente en un Juego Olímpico, sería algo inolvidable para mi carrera.

Hay una pausa cada vez que sale a la luz esa competencia que tanto adora. Alto se dio el gran lujo de su carrera al competir en Tokio 2020 y no solo lo inmortalizó en su memoria para siempre, también lo lleva en la piel, como reza ese tatuaje con el símbolo olímpico en su antebrazo derecho.

-Fue lo máximo. Es el sueño de cualquier deportista cuando comienza con su carrera. Me tocó competir en todos los torneos varias veces, estuve en la primeraprueba de un Juego de la Juventud en Rusia, pero por hacerlo en un Juego Olímpico, logrando clasificar como lo hice, sin dudas que fue lo máximo, algo único que no me olvidaré jamás. Toronto, una de las tantas ciudades donde compitió.

-Tenes 37 años: ¿Cuánto tiempo pensás seguir y que te imaginás luego del retiro?

-La verdad es que me siento muy bien pese a saber que son los últimos años. Quiero seguir compitiendo en la elite del tenis de mesa todo el tiempo que la cabeza y el físico me lo permitan. Después, me imagino enseñando. Me apasiona la docencia y ojalá pueda transmitirle a los más chicos algo de lo que viví.

-Hablando de nuevas camadas: ¿Cómo ves la generaciones que asoman?

-Muy bien. Tenemos mucho futuro tanto en Mendoza como en Argentina. Hay varios chicos compitiendo en Europa con apenas 15 años, con todas las comodidades. Eso ha sido un gran avance, a nosotros no nos ocurrió. Y ellos lo aprovechan al máximo. Hoy Lorenzo y Sanchi son una gran realidad y para abajo hay chicos muy interesantes.

Gastón Alto partirá rumbo a Europa el próximo 15 de enero, donde lo espera el inicio de un 2023 bien cargado. Competirá en Italia, España, Portugal y Suecia a nivel individual y volverá a pelear en todos los torneos internacionales representando al país. Sin dudas, un embajador mendocino de lujo.