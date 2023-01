Orly Terranova, su estado de salud y una reflexión sobre el mundial conseguido por Argentina

Orly Terranova llegó a Arabia Saudita con todo dado para poder pelear por el Rally Dakar. Durante las primeras etapas tuvo días buenos, y otros no tan buenos, pero un dolor en su espalda lo dejó con las manos vacías y sin la posibilidad de lograr el objetivo de meterse, al menos, en el podio. Pasaron los días, la decepción fue mermando y este sábado brindó una extensa entrevista con el sitio Campeones donde habló de su salud y realizó una interesante reflexión sobre el mundial logrado por Argentina.

"No soy de ver fútbol pero me gustó el trabajo de esta Selección, pude ir a verlo a Qatar y fue una experiencia única. Fue una bocanada de aire en un momento tan complejo para el país. Necesitamos un país más simple, más unido y no mirar tanto al pasado. El mensaje de la Selección es que tenemos para hacer un país extraordinario, pero si nos paramos a discutir no vamos a avanzar. Ellos mostraron que se puede trabajando unidos", expresó el mendocino.

Luego, habló del dolor que lo dejó afuera de carrera: "Intenté tomar unos remedios y esperar, pero no podía. Me duele cuando hay impacto. Creo que es un problema de la carrera, cuando ponés tres o cuatro etapas con 'dunas sucias', no las normales, es una situación en la que el cuerpo va golpeando y se siente".

"El dolor es distinto, no como el que tenía antes, me voy a hacer ver y con eso armaré un plan. Mi copiloto también está dolorido, es una situación incómoda. Veremos si hacemos el Desafío Ruta 40 o el Rally en México, hoy no tengo eso asegurado", agregó sobre su futuro con el equipo Bahrain Raid Xtreme.

Del desarrollo de la carrera, analizó: "La carrera se va bajando, el que va con ventaja es el que menos arriesga, los que van atrás arriesgan más. Es una mezcla de la ruta, la condición. Los incidentes de los Audi fue algo puro de la carrera. Son cosas que suceden a cualquiera, el nivel es muy bueno y cuando atacás para recortar puede suceder, las carreras son así. Saben llevar los autos pero tienen problemas como todo. Somos humanos intentando ser mejores".