La fuerte sentencia de Gago sobre un jugador que Racing intentó incorporar: "Yo no lo pedí"

Fernando Gago, entrenador de Racing Club, apoyó al colombiano Edwin Cardona que "está muy bien" y "necesita minutos" de juego y negó haber pedido a Agustín Urzi como refuerzo. El DT habló de todo y sorprendió al confirmar lo del delantero de Banfield ya que según los rumores que salieron a la luz durante los últimos días, desde Racing ofrecieron 200 mil dólares por el préstamo del futbolista con opción de compra pero no fue aceptado.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Gago fue tan breve como tajante: "Yo no lo pedí a Urzi".Con respecto a Juan Nardoni, el volante central de 20 años proveniente de Unión de Santa Fe, con una importante transacción económica (3.400.000 dólares por el 70% del pase), Gago aclaró que "todavía no puedo hablar de Nardoni porque no firmó el contrato".

Racing se prepara para lo que viene.

Nardoni se sumará a Maximiliano Moralez y Oscar Opazo como nuevos refuerzos de cara a este 2023: "Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en esta pretemporada y veo bien a los jugadores. Los que llegaron se están adaptando a lo que queremos".

Como primera competencia, Racing jugará frente a Boca el 20 de enero en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional. "Trataré y trataremos de ir en búsqueda de la Copa que está en juego. Representa un título más para la institución y queremos conseguirlo", expresó el exjugador de Boca y la selección, que consiguió el Trofeo de Campeones 2022 al vencer al Xeneize.

Sobre el fallo del Tribunal de Disciplina que postergó la sanción a los suspendidos en aquella final, Gago opinó que "no me compete a mí decir si está bien o está mal. Yo soy el entrenador, trataré de llevar el mejor equipo posible y de ir a buscar ese partido". El miércoles, Racing le ganó 3 a 0 a Bolívar en el primer amistoso con goles de Nicolás Oroz, Gabriel Hauche y Reniero.