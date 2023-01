El pedido de Insúa a la CD de San Lorenzo y su tajante respuesta sobre las elecciones postergadas: “Me…”

Rubén Insúa trabaja duro a la espera de que se cumplan sus deseos. El entrenador de San Lorenzo sabe que tuvo varias bajas y quiere formar un plantel competitivo de cara a la Liga Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Por eso le hace un pedido particular a la Comisión Directiva azulgrana: un refuerzo urgente para la defensa central. Además, el técnico del Ciclón se refirió a las elecciones postergadas en el club, pero no se quiso meter de lleno en el tema.

Rubén Darío Insúa, técnico de San Lorenzo, y el pedido de un defensor central para el equipo.

En plena pretemporada en Ciudad Deportiva, el entrenador aguarda por la llegada del lateral izquierdo chileno Alex Ibacache, de Everton de su país, que estaría prácticamente cerrado. Sobre el futbolista, Insúa habló en el programa radial La Cicloneta: "Ibacache es joven y el scouting lo venía siguiendo. Tengo muy buenas referencias y como estaba dentro de nuestro presupuesto, es una apuesta".

Sobre el mercado de pases de San Lorenzo, el Gallego dio un panorama general: "Están cerradas las continuidades de (Adam) Bareiro y (Augusto) Batalla y somos optimistas con (Juan Ignacio) Méndez. Nos falta un zaguero central y monitorearemos el mercado".

En ese sentido, los de Boedo trabajan para cerrar la renovación del contrato de Méndez, volante central de excelente rendimiento en el segundo semestre de 2022. El mediocampista se ganó a la gente a base de trabajo y rendimiento, pero apenas había firmado por cuatro meses, por lo que se trabaja en una fuerte negociación para mantenerlo. Pieza clave para Insúa, su continuidad será vital para el 2023 del Ciclón.

El técnico de San Lorenzo también comentó sobre la necesidad de sumar un defensor central ante la partida de Cristian Zapata: "La idea para reemplazar a Zapata es buscar a alguien que nos dé respuestas importantes. Un jugador ahí va a venir seguro". En Boedo sonaron Luciano Lollo, Fabián Noguera y Mathías Laborda, pero no hubo novedades.

Después de que se renovara el préstamo de Augusto Batalla desde River, con cargo y opción de compra, el club azulgrana busca también la compra de un porcentaje del pase de Facundo Altamirano, arquero de Banfield que hizo un excelente año en Patronato.

Por otro lado, en la defensa, Insúa espera por la continuidad de Federico Gattoni: "Va a seguir siendo el capitán del equipo. Va a arreglar y jugará. El día que se vaya será como corresponde tanto él como el club. Es un excelente profesional".

Además, el Gallego se expresó sobre las fallidas elecciones del 17 de diciembre, que se suspendió un día antes por irregularidades manifestadas por la Inspección General de Justicia (IGJ): "No tengo conocimiento profundo del tema político. No opino porque no sé y me centro estrictamente en mi tarea, que es deportiva. Entrenamos y jugamos, hablamos de fútbol. No nos corresponde participar en la política".

Finalmente, el entrenador de San Lorenzo se centró en los objetivos deportivos: "Tenemos que volver a construir futuro, a ganar y poner el equipo en condiciones para pelear arriba. La Copa Argentina para mí es un torneo muy importante. Nos falta para el ideal, pero hay que seguir creciendo".