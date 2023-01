La lapidaria sentencia de Belloso a dos semanas de ser electo presidente de Rosario Central: "Esta banda de ladrones.."

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, declaró hoy que "el club tenía contratados unos préstamos mutuos con una tasa del 29 por ciento en dólares, una tasa que no existe ni siquiera en África, para dar solo un ejemplo de esta banda de ladrones y sus cómplices, que quisieron quebrar" a la institución, "pero no pudieron hacerlo y no lo van a poder hacer".

En una conferencia de prensa ofrecida en el predio del club en la ciudad santafesina de Arroyo Seco, el exdelantero de Central, que ganó las elecciones del 18 de diciembre con más del 78 por ciento de los votos, advirtió "hay deuda corriente de proveedores, gente que trae comida o corta el pasto, que son gastos comunes en un club de fútbol, que viene de 2019, 20, 21 y 22, pero que dejaron con vencimiento justo para enero y febrero de 2023, con la clara intención de que Central quiebre, pero Central no va a quebrar porque estamos capacitados para sacar al club adelante y porque hay un montón de gente que nos apoya".

En este sentido, el exmanager del club abundó que "a pesar de esta situación nos hemos reforzado con cuatro jugadores de buen nivel y con un técnico de jerarquía como Miguel (Ángel Russo), que querían otros equipos".

uD83DuDDE3?uD83CuDF99? El presidente Gonzalo Belloso brindó una conferencia de prensa este mediodía luego de la presentación de 3 refuerzos, y contó acerca de la preocupante situación económica y financiera del club, que sale de la auditoría que está realizando la nueva dirigencia pic.twitter.com/NBBlMuVWVD — InfoCanaya (@InfoCanaya) January 5, 2023

Con respecto a las deudas, Belloso explicó: "nos dejaron deudas por 1.600 millones (de pesos) entre cheques, bancos y deudas corrientes, cuando los ingresos del club por televisión son 700 millones anuales, es decir que nos dejaron endeudados dos años y pico. Yo no estoy acostumbrado a tener deudas, pero vamos a tener que aprender a manejarnos, va a ser un año difícil".

En este punto, el presidente "canalla" confió que "a modo de ejemplo de lo que hicieron hay un contrato con un artista, (el cantautor Ricardo) Arjona, que vale 20 millones en el mercado, pero que firmó en Central por dos millones, así que el firmante y la empresa productora cometieron un ilícito y desde ya les aviso que Arjona en Central no va a cantar".

En otro ítem, Belloso reveló que "Central cedió a (el volante Joaquín) Pereyra a (Atlético) Tucumán en un contrato del 50 por ciento (del pase) por 500 mil dólares, a pagar 200 mil en enero, 200 mil en mayo y otros 100 mil más adelante, pero el 5 de diciembre vendieron el 100 por ciento del pase, no se sabe en qué monto. Para vender un jugador debe estar aprobado por la comisión directiva, según dice el estatuto de Central. Y ahora no tenemos al jugador, no tenemos el acta y no tenemos la plata".

En esta línea, Belloso enfatizó: "si a este club no lo dejaron muerto esta banda de ladrones y sus cómplices no lo mata nadie. Hay una comisión directiva con gente muy capacitada, mucha gente con muy buenas intenciones, la oposición que se puso a disposición, gente histórica del club, exjugadores, el pueblo canalla que se moviliza para sacar a Central adelante. Este club tiene destino de grandeza y de abrazarnos para salir campeones".