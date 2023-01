La firme respuesta del DT del PSG por el recibimiento a Messi: "Me atrevo a esperar que nuestros seguidores..."

Vuelve el campeón del mundo a la tierra donde más se sufrió que Argentina ganara el Mundial de Qatar 2022. Es que Lionel Messi regresó este miércoles a los entrenamientos en el PSG de Francia, justamente el país que perdió la final contra el seleccionado albiceleste, y próximamente será el reencuentro con los hinchas, que darán su veredicto por primera vez después de la Copa del Mundo. Y en medio de la duda sobre el posible recibimiento a Leo, su entrenador Christophe Galtier aseguró que "no hay demanda ni necesidad de celebrar" por parte del crack argentino.

uD83CuDFA5uD83DuDD19



¡No te pierdas la vuelta de Messi a los entrenamientos del PSG! ??



pic.twitter.com/qhFFIh9QFm — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 4, 2023

Galtier, quien confirmó que Messi no estará convocado para el partido de este viernes ante Chateauroux por la Copa de Francia, afirmó: "Veremos cuando sea su próximo partido, pero no hay demanda ni necesidad de celebrar por parte de Leo. Me atrevo a esperar que nuestros seguidores lo celebren, no hay razón para no hacerlo. Es Messi, un jugador del PSG, que es campeón del mundo. Tenemos mucha suerte de tener a un jugador como él en casa".

El capitán de la Selección argentina, quien regresó este miércoles a las prácticas luego de unas merecidas vacaciones tras el título en el Mundial de Qatar, no jugará este viernes y seguramente regresará el próximo miércoles por la Ligue 1 en el partido contra Angers. Para este partido tampoco estarán Kylian Mbappé y Neymar, las otras dos grandes estrellas del PSG.

El primer contacto con los hinchas será nada menos que en el Parque de los Príncipes, estadio del PSG, donde alguna vez lo silbaron tras la eliminación de la Champions League ante Real Madrid. Eso ocurrió después de que Leo fallara un penal ante Thibaut Courtois en la ida y luego, en la vuelta, el equipo parisino que en ese entonces dirigía Mauricio Pochettino cayera 3 a 1 después de encontrarse en ventaja de dos goles en el global hasta el segundo tiempo.

El club francés le dio un tibio recibimiento a Messi después de que regresara de sus vacaciones, con un pasillo de bienvenida con aplausos y un video publicado en las redes sociales con las reacciones de algunos de sus compañeros, como Neymar, Keylor Navas y Danilo Pereira.

Hubo algunos detalles que no pasaron desapercibidos para los hinchas en la vuelta del delantero argentino a las prácticas, por ejemplo la llamativa ausencia de Kylian Mbappé, quien se tomó vacaciones justo antes del regreso de Leo, en tanto que en el video que publicó el PSG se pudo ver al hermano de Mbappé, Ethan (se entrena con la Primera del club), con una expresión de molestia mientras aplaudía.

Paris Saint-Germain, sin Messi, Neymar ni Kilian Mbappé, visitará este viernes desde las 17 a Chateauroux en el estadio Gaston Petit, con capacidad para poco más de 17.000 espectadores, por la Copa de Francia.