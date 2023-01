La pícara frase de Cristiano sobre la única derrota de la Argentina de Messi: "No hay que…"

Cristiano Ronaldo ya comenzó a entrenarse con su nuevo club, pero durante la presentación dejó varios títulos. Expresó que su contrato "es único" porque él es "único", dejó muy claro que poco le importa la opinión de los demás sobre su decisión y también se acordó de la Selección argentina con una pícara frase que usó para hablar del crecimiento del fútbol de Arabia Saudita.

"En los últimos 10, 15 años el fútbol cambió. Todos los equipos se preparan de la misma forma y son competitivos. Lo vimos en la Copa del Mundo. No hay que olvidar que Arabia fue el único que le ganó al campeón. Y hubo muchas otras sorpresas como Corea del Sur y los equipos africanos", expresó el nuevo jugador del Al Nassr.

El pasado 30 de diciembre se hizo oficial el fichaje de Cristiano por el Al Nassr, cerrando así un mes de rumores en el que lo vinculaba al club saudí después de que rompiera su relación con el inglés Manchester United. "He tenido ofertas de Brasil, Portugal, América, Australia. Pero le di mi palabra al Al Nassr", reveló sin dar más detalles.

"Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo", dijo el jugador ganador de cinco balones de oro, que llevará el dorsal número 7 en el club. "Quiero batir todos los récords en Arabia. He venido a jugar y ganar títulos. Me gusta la cultura árabe y vengo aquí para llevarla a todo el mundo", aseguró.

Tras la presentación, la prensa en Portugal, donde se destaca la "euforia" y la "locura" en la recepción de un "jugador que solo quiere jugar y ser feliz". Record califica al capitán de la selección portuguesa de "Rey de Arabia" y habla de "locura" en su presentación, mientras que O Jogo destaca la "pompa y circunstancia" del acto. "Un jugador único, con un contrato único, que solo quiere jugar y ser feliz", titula el Diário de Notícias en su portada, junto a una foto de Cristiano y su familia.