La decisión que tomó Orly Terranova tras las molestias físicas que lo bajaron del Dakar: "No quiero..."

La lesión que no le permitió completar la tercera etapa del Rally Dakar a Orly Terranova es la noticia del día. Los principales medios especializados del país lamentan lo sucedido con el mendocino y la pregunta que quedaba por responder era saber si se iba a reenganchar en la competencia o directamente agarraba la valija y regresaba al país.

Ante eso, MDZ habló con Terranova quien confirmó que no seguirá: "Me voy, no quiero tomar riesgos ni sufrir, no estoy para eso". De esta manera, el piloto del BRX se despidió de la prueba y aseguró que cuando regrese se realizará estudios para descartar posibles lesiones en la cintura, ya que un intenso dolor en esa zona le impidió conducir el Hunter y regresó al vivac tras 20km.

Además, contó que en los datos que se analizaron en el equipo "hay un impacto fuerte el km 360 (durante la especial de ayer). El acelerómetro registró 16G, aunque ese es el límite del sensor". Y luego explicó: "Consulté si era algo normal pegar por encima de 16g y la respuesta fue que 'arriba de 20G se considera que puede causar lesiones'".

"Es por eso que cuando regrese me haré todos los chequeos para descartar algo más. Lo curioso es que cuando estoy quieto no me duele nada, ni siento el pinchazo que provocó que no siga en carrera", agregó el mendocino que disputó su Dakar número 17 en su extensa trayectoria dentro de la compleja competencia.

En sus redes sociales, además, realizó un sentido posteo para contar la noticia a sus seguidores. "Después de las buenas especiales que hicimos con Alex sentía que este podía ser un buen Dakar. Hasta acá llego eso. Bueno, así es al la vida y así es el deporte", escribió Terranova.