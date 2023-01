La tajante decisión del Sevilla con Gattoni que repercute en San Lorenzo

El caso de Federico Gattoni en San Lorenzo es cada vez más espeso. En el último día del mercado de pases en Europa y con el contrato del jugador que vence en junio, se vive un clima tensísimo entre el defensor, los dirigentes, el entrenador Rubén Insúa y el Sevilla, club que lo quería. Sí, en pasado: el equipo español, que había ofrecido 1,2 millones de dólares por la totalidad de la ficha en dos cuotas, se bajó de la negociación después de que el Ciclón rechazara la oferta, tanto por la forma de pago como por la cantidad.

En Boedo querían 1,5 millones de dólares limpios y en un pago, en tanto que desde Sevilla decidieron que no harán un nuevo intento por el central. En San Lorenzo hay mucha bronca con el futbolista, que no dio aviso a los dirigentes de que iba a hacer su segundo viaje a Italia tras el partido contra Arsenal de la primera fecha del campeonato para completar sus trámites de ciudadanía europea.

Tras ese viaje, el técnico Rubén Insúa habló en la pantalla de ESPN y se refirió a la situación de Gattoni, quien le había asegurado al DT que iba a renovar su contrato con el club. El defensor fue titular y capitán en la victoria ante Arsenal, pero este lunes no se presentó a entrenar junto al resto de sus compañeros.

"El tema lo dividiría en dos partes. El jugador está en negociaciones para renovar su contrato. La semana anterior habló conmigo y me dijo que iba a aceptar el ofrecimiento del club y que en transcurso de la semana firmaría el acuerdo", manifestó Insúa.

Por otra parte, respecto del viaje que el joven de 23 años realizó a Europa, comentó: "No es potestad mía darle un permiso a Gattoni. Todavía no estoy enojado porque me dijo que va a firmar. Si eso sucede, me habrá cumplido. Él está en negociaciones para renovar. Después si el club decide venderlo ahora o a mediados de año, es otro tema".

Para finalizar, sobre su posible presencia en el partido del fin de semana ante Lanús, Insúa sentenció: "Yo cuento con él. No sé cuándo se sumará a las prácticas. Nosotros dijimos siempre que el equipo está por encima de las individualidades. Si hay alguien que se entrenó cinco días y otro menos, probablemente juegue el que más se entrenó".

Después de que se cayera la oferta por el futbolista, la decisión quedará entre el entrenador, que ya avisó que quiere seguir teniéndolo en el plantel, y los dirigentes, que pretenden colgarlo si no renueva. Insúa podría aplicar un castigo por indisciplina como ya hizo con Nicolás Fernández Mercau y Agustín Martegani, otros dos juveniles que tuvieron actitudes cuestionables ante ofertas del exterior, aunque probablemente lo quite del equipo un par de partidos.

Sin embargo, ante el cierre del mercado en Europa y la promesa de Gattoni de firmar (no trascendió cuál sería la cláusula de rescisión nueva, aunque el representante del jugador pedía que fuera de 1,5 millones de dólares), desde la dirigencia quieren bajarlo del equipo por los próximos seis meses. ¿Qué sucederá?