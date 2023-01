Chelsea vuelve a la carga por Enzo: la decisión del jugador a horas de que cierre el libro de pases

La novela de Enzo Fernández aún no termina. El mediocampista de la Selección argentina, que la rompió en el Mundial de Qatar 2022 y fue elegido el Golden Boy del torneo, sigue en la mira del Chelsea. El elenco inglés mejoró su última oferta y desde Benfica tomaron una decisión al respecto.

Rui Costa, presidente del elenco portugués, mostró interés ante la nueva oferte de los Blues. Es por esto que en la práctica de este lunes el jugador surgido de las divisiones inferiores de River no estuvo a la par de sus compañeros. El libro de pases cierra este martes, por lo que en las próximas horas se dará a conocer la decisión final.

uD83DuDEA8Enzo Fernandez NO PARTICIPÓ del entrenamiento de #Benfica que juega mañana ante #Arouca



uD83DuDC49uD83CuDFFEEl futbolista manifestó su deseo de emigrar a #Chelsea que ofertó €120M https://t.co/B7hiilchst — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 30, 2023

En su cuenta de Twitter Germán García Grova dio a conocer detalles de la situación del argentino: "Enzo Fernández NO PARTICIPÓ del entrenamiento de Benfica que juega mañana ante Arouca El futbolista manifestó su deseo de emigrar a Chelsea que ofertó €120M".

Quien se refirió a la situación fue Roger Schmidt, DT del Benfica: "Tenemos que estar preparados, sobre todo cuando no estamos al mando. Tiene una cláusula en el contrato. Si el jugador lo quiere y lo paga un club, no lo podemos parar. Tenemos que estar preparados y encontrar soluciones, pero sigue siendo nuestro jugador. Veamos qué pasa en los próximos dos días y luego nos centraremos en los jugadores que tenemos".

Además, sobre el tema Fernández, sentenció: “Lo he dicho varias veces. Enzo es nuestro jugador y tiene nuestro apoyo. Ya he dicho que mientras la ventana esté abierta tenemos que contar con todas las posibilidades. No he cambiado de opinión. Volvió a centrarse en el Benfica e hizo grandes partidos. Su pasión por el club es del 100 por ciento y siempre soy muy honesto contigo en las conferencias de prensa. Ya no hablo de este tema".