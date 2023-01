La contundente sentencia del DT de Benfica sobre el pase de Enzo Fernández: "Lo veo en..."

Benfica "no espera perder" a Enzo Fernández en el actual mercado de fichajes de enero, según su entrenador, el alemán Roger Schmidt, que subrayó hoy que el volante argentino "está muy feliz" en el equipo. Está centrado en el Benfica y el DT confió en que "se quede" durante la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra el Paços de Ferreira por la Liga.

"Veo a Enzo en Benfica muy feliz y en gran forma. No espero perder a cualquiera de nuestros habituales titulares. Están todos concentrados y espero que se mantenga así. Creo que no tiene otra cosa en la cabeza", afirmó el preparador alemán. Enzo, de 21 años, estuvo a punto de fichar por el Chelsea, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Robert Schmidt.

El volante argentino fue apartado del conjunto tras desobedecer las normas y viajar a Buenos Aires en Nochevieja, un episodio que fue visto como un intento de forzar su salida hacia Stamford Bridge y que ya ha sido superado. Además, es una pieza clave de Benfica, que se prepara para disputar los octavos de final de la Champions League.

"No espero perder a ninguno de nuestros jugadores que están jugando duro y están en el once titular. Por eso veo concentración en los jugadores y por eso espero que (Enzo) se quede", afirmó. Luego de una primera oferta rechazada, Chelsea volvería a la carga por el ex River Plate en los últimos días del mercado de pases.

Según el diario portugués Record, los ingleses ofrecerían 100 millones de euros más uno o dos jugadores a préstamo como parte de pago por el volante campeón del Mundo en Qatar 2022. La postura de Benfica, en tanto, es clara desde el principio ya que solo venderá al futbolista, de 22 años, si se abona la cláusula de salida, estipulada en 120 millones de euros.