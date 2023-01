La fuerte reflexión de Demichelis sobre el periodismo en el fútbol: "La desgracia vende..."

Conceptos claros, precisos, explicaciones serias y concretas. Un técnico abierto, que no oculta. Es Martín Demichelis, entrenador de River, quien este miércoles dio una interesantísima conferencia de prensa en la que se refirió a distintas situaciones futbolísticas del plantel del Millonario y, entre otras cosas, realizó una fuerte reflexión sobre el rol del periodismo deportivo en el fútbol, con una crítica hacia la sociedad.

En primer lugar, el DT de River fue consultado por las lesiones que tuvo el equipo en la pretemporada, a las que él consideró "una desgracia", y explicó: "Seguramente un poco viene la pregunta del lado de que el plantel es enorme, ¿no? Yo soy un convencido de querer trabajar con planteles de 23 jugadores de campo y tres o cuatro arqueros, porque siempre vamos subiendo a alguien de Reserva. En este caso está Lucas Lavagnino, cuando no está porque va a jugar en Reserva se suma Santiago Beltrán".

"Les cuento una intimidad. Hace dos semanas enteras entreno con 21 jugadores de campo más tres arqueros. El plantel es grande en cuanto a nombres, la problemática de jugadores lesionados que tenemos no me permite entrenar con muchos. Tengo 21 jugadores de campo. Es por eso que no va a haber muchas salidas en el mercado. No vine a echar a nadie, quería conocerlos a todos y agradecido estoy a los jugadores que se pusieron desde el primer día a competir y a entrenar", siguió Demichelis, extenso y detallado sobre cada pregunta puntual.

"Lamentablemente tenemos la problemática de Matías (Suárez), como de algunos más, que es un poco un futuro incierto si va a estar para la próxima semana, dos, tres, cuatro, cinco o seis semanas. A mí no me permite descuidarme en el armado del plantel y quedarme con solo 22 jugadores de campo. No le quiero frenar el crecimiento y la carrera a nadie porque dentro del plantel hay jugadores jóvenes que deberían salir para tener una suma de minutos a lo largo de la temporada, pero al tener un futuro incierto de cuándo voy a volver a contar con ciertos jugadores me tengo que cuidar, ¿no? Soy responsable del armado del plantel", expresó el técnico riverplatense.

Enseguida, al recordar la última pregunta del periodista Rodrigo Ancora, Demichelis rio y comentó sobre los entrenamientos abiertos: "Vengo de trabajar cuatro años en el Bayern donde la gran mayoría de los entrenamientos son a puertas abiertas. Sé que en Alemania se puede convivir con esa cultura. Sé la importancia que tienen los medios de comunicación en este deporte y en la sociedad. Ustedes son generadores de muchísimas opiniones, entonces sí, van a entrar. Van a entrar, de a poco".

"El problema es el siguiente y no lo tomen a mal: nos fuimos a Miami, entraron el primer día en Miami y tuvimos la desgracia de que ese día la única lesión muscular apareció de título por todos lados, que fue la de Agustín Palavecino. Soy el responsable de haber expuesto a Agustín Palavecino", afirmó Micho.

Y allí se produjo su firme reflexión: "Vivimos en una sociedad que la desgracia vende. Ninguno habló de que River abrió las puertas. Está bien, se vio poco y nada porque era la entrada en calor más una continuidad de la posesión... De qué bueno el predio, poder tener una comunicación y una cercanía con el plantel. La desgracia vende. Estamos en una sociedad en la que importa eso, a mí no me importa eso".

"¿Qué pasa en Europa cuando están televisando un partido y entra una persona a la cancha? No se muestra, no se le da lugar a una estupidez. Acá se le da lugar a la desgracia de que Agustín, que está frustrado por haberse lesionado, sea título de todos los medios de comunicación. Si los dejo entrar, premien otra cosa. Si no, no entran, es muy fácil. Porque yo cuido el plantel, tengo que cuidar al plantel. No quiero tener una mala relación con ustedes, hablen de fútbol y critiquen al equipo por jugar mal, que ahí soy yo el primer responsable. Tratemos de no vender esa desgracia, que la desgracia es para él (Palavecino) y no la estuvo pasando nada bien", cerró Demichelis, en una respuesta fuerte y que plantea un interrogante importantísimo para los medios y la sociedad.