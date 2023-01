La desopilante frase de Cuti Romero sobre el futuro de Messi en la Selección: "Si fuera por mí, lo..."

Aunque el campeonato local está a punto de comenzar, la Selección argentina y el título de la Copa del Mundo sigue siendo el principal foco de atención futbolero. Lo mismo sucede con los protagonistas, como Cuti Romero, quien dejó una frase graciosa sobre su deseo de que Lionel Messi llegue al Mundial 2026.

En charla con ESPN, el defensor del Tottenham repasó varios momentos de Qatar 2022, pero dejó en claro lo que desea para el futuro del capitán en la Selección: "Es lo máximo como jugador y vamos a apoyarlo en la decisión que tome. Me gustaría que siga y llegue al próximo Mundial", sentenció.

Acto seguido, el cordobés completó su frase con un comentario que les sacó una sonrisa a los panelistas del programa conducido por Pollo Vignolo: "Si fuera por mí lo ataría al predio de Ezeiza porque es importante para el grupo, el líder y nuestro capitán. Sin él sería completamente distinto y ojalá siga para 2026", agregó.

Así como le gustaría que Messi dispute su sexto Mundial, Romero, que tendrá 28 años en la próxima Copa del Mundo, demostró sus ganas de que Lionel Scaloni continúe al frente del equipo: "Ojalá siga, pero no sé nada todavía. Es un técnico al que le tengo mucho aprecio porque me abrió las puertas de la Selección, confió en mí y me hizo entrar a este grupo maravilloso".

Cabe recordar que el futuro del DT no está asegurado, ya que todavía no firmó su renovación. Sin embargo, el Cuti lo tiene bastante claro: "Es fundamental para todos porque él fue el que armó este grupo y que llevó a la Selección a lo más alto. Me encantaría que siga de por vida si fuera por mí, pero sé que depende de otras cosas", cerró.