La curiosa historia de Di María y Paredes con una Copa del Mundo falsa tras ganar el Mundial

La noche de la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Qatar dejó una realmente llamativa anécdota para los jugadores. Es que, tras ganarle a Francia, no hubo uno sino dos trofeos dando vueltas por el estadio, en medio de la algarabía por haber conquistado el título de campeón del mundo. Ángel Di María y Leandro Paredes contaron la historia de la confusión por la "copa trucha" que luego terminó en las manos de Lionel Messi y se volvió viral después de que el propio Leo subiera a su cuenta de Instagram fotos con un trofeo que no era el original.

En una entrevista particular y muy especial con DAZN Italia, el Fideo y Lea compartieron la anécdota de la Copa del Mundo falsa: "La Copa trucha... Me di cuenta cuando estaba caminando con la Copa, había dos personas de la FIFA atrás mío, y les pregunté por qué estaban conmigo. Me dijeron 'no, porque esta es la original'", explicó Di María.

"Cuando miro así Leo (Messi) iba a cocochito del Kun (Sergio Agüero) con otra Copa y no era la original, era la trucha. Era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la habían sacado", contó divertido el delantero de la Selección argentina.

Paredes, por su parte, reveló más detalles de lo sucedido: Un amigo mío la agarró. La agarró de la tribuna porque era igual, era muy muy parecida. Y claro, para hacerse la foto era muy difícil. Éramos 26 jugadores con las familias, y sacarse todos la foto con la original era muy difícil, entonces la agarramos para hacer las fotos".

Lo cierto es que una familia de La Plata, compuesta por Paula Zuzulich y Manuel Zaro, presentes en la tribuna, habían logrado entrar con una réplica del trofeo que habían mandado a hacer especialmente para llevar a Qatar. Luego del triunfo de la Selección argentina ante Francia en los penales, los amigos de Paredes se la pidieron a los dueños para las fotos y esa Copa del Mundo fue pasando mano a mano por los jugadores de la Scaloneta.

El trofeo falso terminó firmado por varios jugadores, entre ellos el propio Paredes, y regresó a las manos de los dueños originales para llegar nuevamente a La Plata.

"Después de que terminó el partido empezamos a ver fotos y qué recorrido había hecho nuestra copa. Aún no sabíamos que era la que Leo había levantado. Poco a poco fuimos mirando, con amigos también que nos mandaban fotos, hasta que empezamos a ver detalles de la parte de abajo, que tiene marcas específicas, y fuimos descubriéndolo", contaron los dueños.

"Estamos seguros y está corroborado que esta es la copa con la que Messi dio la vuelta y es la más likeada del mundo. Logramos que la firmen Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González y Angelito Di María", revelaron.

Las atajadas del Dibu, claves para ganar el Mundial

Ángel Di María y Leandro Paredes elogiaron al arquero Emiliano "Dibu" Martínez y remarcaron que la atajada ante el francés Randal Kolo Muani fue clave para la conquista de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. "Esa atajada nos dio el Mundial", coincidieron en diálogo con DAZN.

"Esa atajada nos dio el Mundial, sin dudas. Si nos hacían ese gol se terminaba y no había otra chance", agregó Paredes sobre la tapada en el minuto 123. Los jugadores de Juventus elogiaron al arquero del seleccionado argentino y recordaron su ingreso al plantel en la previa de la Copa América 2021.

"El Dibu fue una de las sorpresas más grandes que tuvimos. Le tocó entrar a jugar por el covid de un compañero (Franco Armani) y lo hizo muy bien. Nos ayudó a ganar la Copa América y la del Mundo", expresó Paredes. Por su parte, Di María destacó: "Mucha gente lo criticaba por dónde atajaba, decían que no lo conocía nadie y terminó demostrando que es el mejor arquero del mundo".

"De lo loco que está, todas las cosas que dice terminan siendo así. Estoy feliz y orgulloso por lo que hizo, por lo que logró y porque nos hizo ser campeones del Mundo", agregó el autor de uno de los goles en la final ante Francia.

Durante la entrevista exclusiva llamada "Muchachos", en referencia a la canción de la hinchada argentina, Di María también se refirió a los festejos del arquero de Aston Villa y lo defendió de las críticas que recibió al respecto. "En realidad es así siempre, en los entrenamientos, en los partidos y cuando estamos concentrados. No cambia. Mucha gente lo criticaba por lo que hacía y nosotros nos reíamos porque así es su forma de ser. Lo vive de esa manera y no hay otra cosa", concluyó el rosarino.