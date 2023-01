El volantazo que dio Mascherano para el partido clave de la Selección Sub 20: ¡nueve cambios!

Tras el título obtenido en Qatar, las expectativas alrededor de la Selección argentina Sub 20 eran muchas. Sin embargo, el equipo juvenil comenzó su camino por el Sudamericano de Colombia con dos derrotas y su clasificación al Mundial está en serio riesgo. El conjunto de Javier Mascherano está obligado a ganarle a Perú para seguir con chances y el DT tomó un tremendo volantazo para el partido de este miércoles.

Según informó Gastón Edul en su cuenta de Twitter, el Jefecito cambiaría a nada menos que su arquero. Franco Herrera, juvenil de Newell's Old Boys, reemplazaría a Federico Gomes Gerth, guardameta de Tigre y una de las principales figuras de la Albiceleste Sub 20. No sería el único en pagar los platos rotos: serían nada menos que nueve modificaciones, en las que está incluido Máximo Perrone, flamante jugador del Manchester City.

De hecho, el joven del Matador de Victoria era uno de los jugadores a seguir en este campeonato clasificatorio al Mundial de Indonesia. Claro, su presencia en Qatar 2022 como único sparring del equipo de Lionel Scaloni lo convirtió en una figura de peso en la Selección de Mascherano.

Javier Mascherano cambia de arquero para Argentina vs Perú.

Sale Gómes Gerth. Entra Franco Herrera.

Vía @marianoantico — Gastón Edul (@gastonedul) January 25, 2023

Sin embargo, su floja respuesta en uno de los goles ante Paraguay, además de la goleada sufrida ante Brasil, provocó que el DT tome una decisión muy fuerte en la previa a un partido de vital importancia. Por su parte, Herrera lleva seis partidos en la primera de Newell's y hará su debut oficial en la Selección de la categoría.

Messi junto a Franco Herrera, el nuevo arquero de Mascherano en la Sub 20.

Más allá de este cambio, Mascherano no podrá contar con Facundo Buonanotte, que regresó a Inglaterra tras su durísima caída en la primera fecha, y Agustín Giay, que sufrió un esguince. La formación de la Selección argentina Sub 20 para enfrentar a Perú desde las 19 horas del miércoles sería Herrera; Ciccioli, Aguilar, Marco, Aude; Encinas, Infantino, Nico Paz; Vallejo, Veliz y Aguirre.

De esta manera, saldrían Gomes Gerth (Herrera), Giay, (Ciccioli), Gómez (Aguilar), Di Lollo (Marco), Aude (Génez), Perrone (Encinas), González (Nico Paz), Fernández (Vallejo) y Maestro Puch (Véliz).