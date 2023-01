El lapidario análisis de un pibe de la Sub 20 y una escalofriante lesión que preocupa

La Selección argentina Sub 20 volvió a perder y puso en riesgo su pase al hexagonal final del Sudamericano. Los pibes no tuvieron una buena noche y Valentín Gómez no ocultó su preocupación por la compleja situación en la que quedó el equipo. El zaguero central de Vélez Sarsfield, de 19 años, exhibió autocrítica por el rendimiento del conjunto albiceleste y fue lapidario.

"El partido pasado con Paraguay tuvimos nuestras chances, lo pudimos haber empatado. Pero hoy cometimos demasiadas equivocaciones, sobre todo defensivas. A este nivel no lo podemos volver a repetir", reflexionó López y agregó: "No nos queda margen de error y saldremos a ganar los dos partidos que nos quedan (Perú este miércoles; Colombia, el viernes 27). Hasta que las matemáticas no digan lo contrario seguiremos peleando", aseguró el defensor nacido en la localidad de San Miguel.

uD83DuDDE3? VALENTÍN GÓMEZ, TRAS LA DERROTA DE LA SUB 20 ANTE BRASIL: "VAMOS A DAR TODO PARA, EN LOS DOS PARTIDOS QUE QUEDAN, SACAR UN RESULTADO POSITIVO" pic.twitter.com/KlN7gUTVr0 — TyC Sports (@TyCSports) January 24, 2023

Gómez ni siquiera quiso poner como excusa el mal estado del césped del escenario del certamen continental: "El terreno estaba malo, pero para los dos. No lo tenemos que poner como justificativo. No es excusa de nada. No podemos dar esta imagen. Fue un mal partido, ellos lo aprovecharon y nos ganaron bien".

Como sucedió en el debut ante Paraguay, Argentina perdió a un importante futbolista y lo sucedido encendió alarmas. Ocurrió en el complemento cuando Agustín Giay encaró a dos jugadores de Brasil pero, al frenarse, se dobló el tobillo izquierdo. Cayó al piso tomándose la zona, con mucho dolor e inmediatamente pidió la asistencia médica.

Ante esto, Javier Mascherano debió sacarlo del campo y el futbolista de San Lorenzo se marchó saltando, sin poder pisar. Por el momento no hubo parte médico y se esperan novedades sobre la gravedad de una lesión que, si uno se guía por las imágenes, parece ser grave.