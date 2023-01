La revelación de Scaloni sobre el liderazgo de Messi en la Selección: "Lo que transmite..."

La relación de los dos Lioneles campeones del mundo. Son Lionel Scaloni y Lionel Messi, técnico y capitán de la Selección argentina respectivamente. Y el entrenador revela algunas cosas de su dirigido, que lo maravillan, le generan admiración y lo ilusionan de cara al futuro. Sobre todo, el liderazgo del mejor jugador de todos.

En una charla con el histórico delantero argentino Jorge Valdano, campeón en México 1986 con el seleccionado albiceleste, Scaloni comentó: "Es un líder lógicamente futbolístico, pero cuando habla dice las palabras justas. Y lo que transmite al compañero no lo vi nunca, en ninguna persona, no futbolística. En ninguna persona lo vi, es increíble".

"Lo puedo contar, pero lo tendrían que vivir, la gente. Lo que transmite cuando habla... Cómo lo miran los compañeros y la admiración con la que lo miran, es muy difícil de explicarlo", contó como pudo el DT campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. Claro, es una faceta casi desconocida de Messi: se descubrió a los ojos del mundo después de la Copa América 2021, con una emotiva charla en la previa de la final contra Brasil.

Más tarde, Scaloni se ilusionó con la posibilidad de que Messi juegue el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. "Es feliz dentro de una cancha y con la camiseta de la Selección. La edad, para todos y para él también, es un 'handicap' pero seguramente tenerlo adentro de un grupo y que tenga la 10 en un Mundial, generará algo. Yo se la dejaría ahí, después ya veremos", expresó.

Por otra parte, el técnico nacido en Pujato habló sobre el emotivo abrazo que se dio con Leandro Paredes luego de la conquista de la Copa del Mundo, entre lágrimas: "En ese momento decís 'se acabó' y 'qué alivio'. Lo conseguimos pero 'qué alivio'. Después lo veo venir a él (a Paredes) llorando de frente, que había sufrido por haber entrado y salido del equipo y había llegado justo por la lesión. Verlo emocionado, me hizo emocionar también y fue un abrazo muy lindo", relató.

Valdano, campeón del mundo en 1986 en el equipo que lideraba Diego Maradona, también le consultó al actual entrenador de la Selección argentina por el hecho de estar "en la mesa" de César Menotti y Carlos Salvador Bilardo: "No me siento cómodo en esa mesa. Tendría que ser así por respeto a la trayectoria y me llena de orgullo porque todos crecimos con ellos. Pero nunca pienso en que quiero estar sentado o estar a la par que ellos", señaló al respecto Scaloni.