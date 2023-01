La firme revelación de Fabián Doman sobre la contraoferta de Boca por Barreto: "Sólo hizo..."

Este martes fue un día movido para Independiente. El TAS falló a su favor en la disputa contra el América de México por el pase de Cecilio Domínguez y no estará inhibido para inscribir a sus nuevos refuerzos de cara a este 2023, aunque deberá pagar los seis millones de dólares en algún momento. Además, distintas versiones aseguraron que Boca hizo una nueva oferta por Sergio Barreto que supera los tres "palos verdes", pero Fabián Doman desmintió esto categóricamente.

En charla con TyC Sports, el presidente del Rojo aclaró que no existieron contactos con el Xeneize, club que está interesado en el defensor central de 23 años: "Hace 11 días que no tenemos comunicación con Boca. Solo hizo una oferta por WhatsApp. No puedo inventar una oferta que no llegó. Parece que está destinado a que haya una operación, pero tal vez no se da. Hay que hablar más con los dirigentes de otro club, ¿sino cómo haces?", reveló de forma tajante.

Además, Doman, elegido mandamás del club de Avellaneda en octubre de 2022, aclaró: "Nosotros no estamos obligados a vender a Barreto. A otro Independiente le ofrecían una cifra baja y aceptaba, a este no. No está de remate. Para vender a Sergio Barreto, que es un jugador muy importante para nosotros, tiene que haber una buena oferta".

Según informó D Sports Radio, Boca habría hecho un último ofrecimiento por el pase de Barreto: 3 millones de dólares más la deuda por Pablo Pérez y Sanchez Miño por el 50 por ciento del pase del futbolista de Independiente. Sin embargo, esto no parece ser así según las declaraciones del presidente del Rojo.

Por su parte, el club de la Ribera tendría todo acordado con el futbolista. De no llegar a un acuerdo con la dirigencia de Doman, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol darían por caída la llegada de Barreto y retomarían las charlas con Huracán por Lucas Merolla, capitán del Globo.