En su llegada a Boca, Bruno Valdez reveló el motivo por el que le dijo "no" a Cruzeiro: "Hablé con él y..."

La flamante primera contratación de Boca Juniors para esta temporada naciente, el zaguero central paraguayo de 30 años, Bruno Valdez, que llega en condición de libre de América, de México, reveló los motivos que lo llevaron a inclinarse por la oferta del Xeneize, cuando estaba casi cerrada su llegada a Cruzeiro.

"El deseo de todo jugador es venir a un club tan grande como es Boca, y aunque tenía la oferta de Cruzeiro, de Brasil, hablé con mis padres y el resto de la familia para tomar esta decisión y estoy muy feliz de estar aquí", abrió la conferencia de prensa en la Bombonera el futbolista que inició su carrera en Sol de América, de su país natal, antes de dar el salto a Cerro Porteño.

"Óscar Romero me ayudó mucho a tomar esta decisión, porque al momento que me llamó la directiva de Boca hablé con él y me dio las mejores impresiones del club", reveló este futbolista con buena técnica y capacidad goleadora pese a su condición de defensor.

Valdez, que fue presentado por el propio presidente boquense, Jorge Ameal, quien le trasladó los saludos de bienvenida del vice, Juan Román Riquelme, desde Abu Dhabi, aseguró estar "bien físicamente"

"Es que estuve en la pretemporada de América, de México. Trabajo, respeto y disciplina son cosas que le puedo prometer al hincha de Boca. Y en cuanto a mis características, me gusta salir jugando desde atrás, pero también poner lo que hay que poner cuando los partidos así lo requieren", aclaró.

"El fútbol argentino es muy dinámico, estructural y táctico, y yo debo adaptarme a lo que quiere Boca y el entrenador. Es que me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta y quisiera ponérmela ya y tratar de darle una alegría a la gente y demostrarle al club las razones por las que se fijó en uno", apuntó.

"En México con América jugaba 4-3-3 como ahora lo hace Boca. Mi posición natural es la de marcador central, pero si alguna vez el equipo me necesita de lateral derecho puedo hacerlo, porque ya lo hice allá", sentenció Valdez, quien utilizará el número 25 (que dejó vacante Sergio Romero) en sus espaldas.