Scaloni reveló qué campeón en Qatar 2022 se parece a él como futbolista: "Él es mucho mejor"

El cariño a Lionel Scaloni es unánime. La gente ya se había entregado a los pies del entrenador de la Selección argentina tras la obtención de la Copa América 2021, pero la consagración en el Mundial de Qatar 2022 puso al DT en un lugar de ídolo total. Sin embargo, el pujatense no abandona su perfil bajo y tampoco lo dejó de lado a la hora de compararse con sus jugadores, los campeones del mundo.

En una extensa charla con El Partidazo de COPE, el nominado a mejor entrenador del año para los premios FIFA The Best aseguró que, de haber sido jugador, no podría haber entrado en este plantel de la Selección argentina: "Como jugador era muchos huevos, corazón, garra... no tendría sitio en esta Selección", expresó.

Sin embargo, Scaloni, que jugó el Mundial de Alemania 2006, se animó a tirar un nombre en el juego de las comparaciones: "Me parezco a De Paul, pero él es mucho mejor", reconoció. El mediocampista es apodado por sus pares como "el motorcito", en alusión a su función en el equipo que obtuvo la tercera estrella en Qatar.

"EL DIBU ES UN NENE, ES IMPRESIONANTE LO BUEN TIPO QUE ES... Y TODO LO QUE NOS DIO A NOSOTROS" Scaloni habló sobre el arquero campeón del mundo, el mejor de #Qatar2022.



A su vez, el DT se comparó con el Dibu Martínez por su personalidad: "En algunas cosas yo me identifico. Cuando estaba en la Selección, yo era un tipo que para el grupo unía, era genial, estaba siempre con buena cara. Él es un poco así".

Por otra parte, el entrenador reveló que se quebró minutos antes de jugar la final ante Francia: "Disfrutamos el Mundial. Fuimos futbolistas y sabemos que a las puertas de una final las palabras sobran. La charla técnica fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para este momento. Pude decir poco. Preparamos el partido y cuando ya quería decir algo más emotivo... paré porque no pudimos seguir".

Además, aseguró que sus dirigidos también se sintieron tocados por la emoción: "Los jugadores creo que se emocionaron. Todos sintieron que se hizo algo espectacular. Esa sensación fue única", cerró.