La divertida frase de Scaloni sobre la atajada clave de Dibu Martínez ante Francia: "Si la vuelvo a ver..."

Pasó casi un mes del 18 de diciembre. Sin embargo, ningún argentino puede dejar de pensar en el campeonato del mundo obtenido en Qatar y festejado en todos lados. Esto incluye a Lionel Scaloni, que en una extensa entrevista para la cadena COPE de España dejó una divertida frase sobre la atajada clave de Emiliano "Dibu" Martínez en el último minuto del tiempo extra ante Francia.

En charla con el programa El Partidazo, el DT de la Selección argentina reveló que no volvió a ver la final del Mundial de Qatar 2022: "No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla", aseguró.

Por otra parte, repitió una frase que expresó minutos después de ser campeones del mundo: "Hasta hoy pienso que fue una lástima no cerrar el partido en los 90 minutos".

No obstante, el pujatense reconoció que se topó con el video del atajadón del Dibu a Kolo Muani en varias ocasiones a través de las redes sociales y la televisión: "Bueno, esa sí que la ví porque es un flash que lo pasan cada diez segundos en cualquier parte de la tele. Y sí que es una imagen pesada. Si la vuelvo a ver, capaz que entra ahora", dijo entre risas.

"Fue una jugada clave para nosotros, se terminaba todo ahí", afirmó Scaloni, que fue entrevistado desde su casa en España. Además, destacó la forma de ser de su guardameta: "Dibu tiene una personalidad que le ha dado un montón al grupo. Es increíble lo buen chico que es, tendríais que conocerle. Hay actitudes, pero es que un 'nene'. Fue uno de los descubrimientos que nos dio una alegría enorme".